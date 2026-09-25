Kütahya'da fuar kavşağında çarpışma: 6 yaralı

kaza ayrıntıları:

Kütahya-Eskişehir kara yolu Fuar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, E.S. idaresindeki 07 BZK 380 plakalı otomobil ile Çiniciler Çarşısı yönüne dönmek isteyen D.G. yönetimindeki 06 BTT 425 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı.

Olay yerinde ilk belirlemelere göre, çarpışma sonucu araçlarda hasar oluşurken, kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme ve detaylı tespitler yetkililerce yapılacak.

müdahale ve yaralıların durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumuyla ilgili gelen bilgilere göre, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma ve gerekli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

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