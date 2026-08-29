Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Komşuların vedası: zeytinburnu otobüs kazasında yaşamını yitiren Mürvet Tolon defnedildi

Mürvet Tolon, Zeytinburnu'ndaki İETT otobüs kazasında yaralanıp hayatını kaybetti; Küçükçekmece Hz. Osman Camii'ndeki tören sonrası Kasımpaşa'ya defnedildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:59

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 15:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Komşuların vedası: zeytinburnu otobüs kazasında yaşamını yitiren Mürvet Tolon defnedildi

Komşuların vedası: zeytinburnu otobüs kazasında yaşamını yitiren Mürvet Tolon defnedildi

İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarptığı kazada ağır yaralanan ve uzun çabaların ardından yaşamını yitiren 65 yaşındaki Mürvet Tolon, yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

cenaze töreni:

Tolon için Küçükçekmece Hz. Osman Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tolon'un çok sayıda yakını katıldı; taziyeleri oğlu Tolga Tolon ve kızı kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tolon'un cenazesi Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.

kaza bilançosu:

Zeytinburnu'nda meydana gelen kazada, İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu toplam 2 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Tolon, bu olayda hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

MÜRVET TOLON İÇİN KÜÇÜKÇEKMECE HZ. OSMAN CAMİİ’NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.

MÜRVET TOLON İÇİN KÜÇÜKÇEKMECE HZ. OSMAN CAMİİ’NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cem Yılmaz anjiyo oldu: kalbinin ön yüzüne stent ve balon uygulandı
images

Kağıthane’de sahnede birlik ve 30 Ağustos coşkusu
images

Bursa zafer haftasını ay yıldızlı etkinliklerle karşılıyor
images

Çanakkale'deki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz anjiyo ile tedavi ediliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor