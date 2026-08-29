Komşuların vedası: zeytinburnu otobüs kazasında yaşamını yitiren Mürvet Tolon defnedildi

İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarptığı kazada ağır yaralanan ve uzun çabaların ardından yaşamını yitiren 65 yaşındaki Mürvet Tolon, yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

cenaze töreni:

Tolon için Küçükçekmece Hz. Osman Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tolon'un çok sayıda yakını katıldı; taziyeleri oğlu Tolga Tolon ve kızı kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tolon'un cenazesi Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.

kaza bilançosu:

Zeytinburnu'nda meydana gelen kazada, İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu toplam 2 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Tolon, bu olayda hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

MÜRVET TOLON İÇİN KÜÇÜKÇEKMECE HZ. OSMAN CAMİİ’NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.