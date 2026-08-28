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Çarşamba'da öğrenciler hurdayı elektrikli araca dönüştürdü

Çarşamba'da 5 öğrenci ve 2 öğretmen hurda parçalarla 1 kW'lık elektrikli araç üretti; hedef yapay zeka, otonom park, sesli komut ve motoru 5 kW'a çıkarmak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Taylan Polat

Çarşamba'da öğrenciler hurdayı elektrikli araca dönüştürdü

hurda malzemeden doğan araç: proje nasıl başladı?

Samsun'un Çarşamba ilçesinde özel bir kolejin AR-GE ekibinde görev alan 5 öğrenci ve 2 öğretmen, geri dönüşüm ve hurda parçalar kullanarak elektrikli bir araç üretti. Proje, kurumun kurucusu Elektrik Mühendisi Muzaffer Batlıcancı ile öğrencilerin ortak fikri sonucu ortaya çıktı ve yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılıyor.

Batlıcancı, projenin tamamen kurumun imkânları ve yerel desteğin birleşimiyle ilerlediğini belirterek, "Tamamen kendi imkanlarımızla, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak, Çarşamba esnafının da yardımıyla projeyi hayata geçirdik. Son bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. Son iki aydır da malzemelerini tedarik edip aracın yapımına başladık. Fikir aşamasında bütün öğrencilerimizin desteği var. Proje aşamasında ise 5 öğrenci ve 2 öğretmen görev aldı" ifadelerini kullandı.

ekip, maliyet ve mekanik altyapı:

Projede görev alan öğrenciler yalnızca mekanik montajla ilgilenmiyor; aynı zamanda yazılım ve yapay zeka entegrasyonu üzerine de çalışıyorlar. Şu anki araçta ileri-geri hareket ve fren sistemi bulunuyor. 9. sınıf öğrencisi Ömer Ensar Tokur, geri dönüşüm parçalarını kullanarak maliyeti mümkün olduğunca düşürmeye çalıştıklarını vurguladı.

11. sınıf öğrencisi Zehra Ecrin Altuntaş ise aracın mevcut 1 kilovatlık motor gücünü ilerleyen aşamalarda 5 kilovata çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bu artışla birlikte yeni donanımlar eklemeyi ve projenin kapsamını genişletmeyi planlıyorlar.

yazılım ve teknolojik hedefler:

Projeyi geliştiren öğrenciler, aracı daha akıllı hale getirmek için somut adımlar planlıyor. 12. sınıf öğrencisi Recep Demir çalışmalardan bahsederken, tablet entegrasyonu ile farlar ve kornanın uzaktan kontrol edilebilmesini ilk hedef olarak gösterdi. Ardından şerit takibi, otonom park ve sesli komut fonksiyonları gibi gelişmiş sistemlerin eklenmesi amaçlanıyor.

Okul yönetimi ve ekip, aracın yazılım tarafında yapılacak iyileştirmelerle telefonla kontrol, kendi kendine park etme ve sesli komutlarla yönlendirme gibi özelliklerin hayata geçirilmesini hedefliyor. Öğrenciler, projenin bir sonraki aşamasında gereken donanım ve güç artışları için dış destek ve iş birliği beklediklerini ifade etti.

Bu çalışma, hem geri dönüşümün teknoloji üretimindeki rolünü göstermesi hem de öğrencilerin pratik AR-GE deneyimi kazanması açısından yerel düzeyde dikkat çekiyor. Proje, eğitimde uygulamalı öğrenimin ve yerel kaynakların yaratıcı kullanılmasının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

SAMSUN ÇARŞAMBA&#039;DA ÖĞRENCİLER HURDA MALZEMELERDEN ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETTİ.

SAMSUN ÇARŞAMBA'DA ÖĞRENCİLER HURDA MALZEMELERDEN ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETTİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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