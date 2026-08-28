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Akyarlar’da rüzgarın taşıdığı alevlerle makilik yangını, ekipler ve mahalle halkı müdahale ediyor

Bodrum Akyarlar'da rüzgârın etkisiyle otluk ve makilik alanda çıkan yangına Muğla Büyükşehir İtfaiye ve Orman ekipleri ile hava araçları müdahale ediyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Akyarlar’da rüzgarın taşıdığı alevlerle makilik yangını, ekipler ve mahalle halkı müdahale ediyor

olayın gelişimi:

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın, Atatürk Caddesi üst kısımlarında başladı ve rüzgarla birlikte kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Rüzgarın etkisiyle alevler hızla ilerlerken bölgeden gelen ilk ihbar sonrası ekipler yönlendirildi. Yangının yerleşimlere yakın noktalarda görülmesi endişe yarattı.

müdahale çalışmaları:

İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor; yerel halkın yardımı ekiplerin müdahalesini kolaylaştırıyor. İkametlere yakın bir noktadaki yangını kontrol altına almak için hava araçları sortileri ile havadan müdahalede bulunuyor.

Çalışmalar devam ediyor ve yetkililer yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

BODRUM’UN AKYARLAR MAHALLESİ’NDE OTLUK VE MAKİLİK ALANDA YANGIN BAŞLADI.

BODRUM’UN AKYARLAR MAHALLESİ’NDE OTLUK VE MAKİLİK ALANDA YANGIN BAŞLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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