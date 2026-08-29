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Konya'da ilk yarı konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan ilk yarıyı Zoukrou'nun kendi kalesine giden golüyle 1-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Konya'da ilk yarı konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Konya'da ilk yarı konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadı'nda Kocaelispor'u konuk etti. Müsabakanın ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın tek golü, Diogo Gonçalves'in vuruşunda Zoukrou'ya çarpan topun ağlarla buluşması sonucu geldi.

ilk yarı öne çıkan anlar:

19. dakikada orta sahada topu kapan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 23. dakikada Berkan Kutlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Haidara'nın şutu, kaleci Deniz tarafından çelindi. 39. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Diogo Gonçalves'in şutunda top Zoukrou'ya çarparak filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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