konya'da yurt dışından yutularak getirilen metamfetaminle 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da narkotik ekiplerinden operasyon

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda üç yabancı uyruklu şüpheli yakalandı ve soruşturma derinleştirildi.

operasyonun seyri:

Soruşturma sırasında ekiplerin çalışmaları ile, yakalanan şüphelilerden ikisinin yurt dışından ülkeye geldikleri ve uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutarak vücutlarında getirdikleri belirlendi. Diğer şüphelinin ise uyuşturucu maddeleri farklı adreslere bırakarak ticaret yaptığı tespit edildi. İkamette ve şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda delil niteliğinde bulgular elde edildi.

ele geçirilen maddeler ve sağlık işlemleri:

Aramalarda 121 parça halinde streç filme sarılı toplam 1 kilo 203 gram metamfetamin ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Kontrol amacıyla sevk edilen sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen işlemler sırasında, midesinden kapsül çıkarılan iki şüpheliden ek olarak 8 adet uyuşturucu madde kapsülü daha alındı.

adli süreç ve sonuç:

Olayla ilgili yakalanan üç şüpheli hakkında emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk yapıldı. Yapılan yargısal işlem sonucunda söz konusu şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONYA’DA POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, YURT DIŞINDAN YUTARAK VÜCUTLARINDA UYUŞTURUCU MADDE GETİREN YABANCI UYRUKLU 2 ŞÜPHELİ İLE BUNLARI SATAN 1 ŞÜPHELİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.