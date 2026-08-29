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Körfez basket hazırlıkta etkili oyunla Fenerbahçe'yi 82-70 yendi

İzmit'te hazırlık maçında Körfez Basket, dış atışlarla üstünlük kurup Fenerbahçe'yi 82-70 yendi; skorbord arızası nedeniyle maç 3. çeyrekte durdu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Körfez basket hazırlıkta etkili oyunla Fenerbahçe'yi 82-70 yendi

Körfez basket hazırlıkta etkili oyunla Fenerbahçe'yi 82-70 yendi

İzmit'te oynanan hazırlık maçında bu sezon Kocaeli'yi temsil edecek olan Körfez Basket, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi ve maçı 82-70 kazandı. Ev sahibi ekip, özellikle dış atışlardaki isabetleriyle karşılaşmanın kontrolünü elinde tuttu.

maçın gidişatı:

Karşılaşmanın ilk çeyreği Körfez Basket'in 24-16'lık üstünlüğüyle geçti. İlk yarı, ev sahibinin 46-37'lik avantajıyla tamamlandı. İkinci yarıda da tablo değişmedi; Körfez, maç boyunca farkı genellikle iki hanelerde tutarak Fenerbahçe'nin öne geçmesine izin vermedi ve mücadeleden galip ayrıldı.

Periyot skorları: 1. periyot 24-16, devre 46-37, 3. periyot 64-51. Final skorunu belirleyen dış atışlar ve ekip savunması, Körfez'in öne çıkan unsurlarıydı.

skorbord arızası ve teknik kadrolar:

Maçın dikkat çeken anlarından biri, skorbordun arızalanması oldu; karşılaşma 3. çeyrekte yaklaşık 10 dakika durdu ve oyuncular soğumamak için sahada ısınmak zorunda kaldı. Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu. Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz, Fatih Güler.

Körfez Basket kadrosunda maç skoruna katkı veren isimler: Jonathan Christian Davis 23, Alexander Reese 14, Emre Ekşioğlu 10, Filip Barna 9, Matt Mitchell 7, Oscar Cluff 7, Paulius Danusevicus 6, Altan Çamoğlu 6. Başantrenör: Serhan Kavut.

Fenerbahçe cephesinde skora katkı: Jonathan Juzang 13, Shavon Shields 10, İgnas Sargiunas 10, Braxton Ellis Key 9, Yiğit Yancı 5, Landon Trent Forrest 4, William Yburn 4, Christopher Silva 4, Wade Baldwin 2, Talen Tucker 2. Başantrenör: Sarunas Jasikevicius.

HAZIRLIK MAÇINDA KÖRFEZ BASKET, FENERBAHÇE&#039;Yİ 82-70 MAĞLUP ETTİ.

HAZIRLIK MAÇINDA KÖRFEZ BASKET, FENERBAHÇE'Yİ 82-70 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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