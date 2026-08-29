Fenerbahçe kafilesi Samsun’da taraftarın coşkusuyla karşılandı

kafile gelişi ve karşılamalar:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın karşılaşacakları Samsunspor maçı öncesinde Fenerbahçe kafilesi kente ulaştı. Hazırlıklarını İstanbul’da tamamlayan takım, saat 17.00’de hareket ederek Samsun-Çarşamba Havalimanı’na indi.

Havalimanında çok sayıda taraftarın karşıladığı kafilede, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterileri yapıldı. Karşılama sırasında bazı taraftarlar teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculara çiçek takdim etti.

taraftarların ilgi odağı olan isimler:

Havalimanındaki yoğun ilgi özellikle takımın öne çıkan oyuncuları üzerinde yoğunlaştı. Taraftarların fotoğraf ve tezahüratları arasında Ederson, Romelu Lukaku, Mason Greenwood, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Milan Škriniar ve Nathan Ake gibi isimler öne çıktı.

Karşılama sonrası futbolcular, teknik heyet ve Başkan Aziz Yıldırım takım otobüsü ile konaklayacakları otele hareket ederek maç saatini beklemeye başladı. Kulüpten yapılan planlamaya göre ekip, maç hazırlıklarını otelde tamamlayacak.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN FENERBAHÇE, 3. HAFTADA KARŞILAŞACAĞI SAMSUNSPOR MAÇI İÇİN MAÇIN OYNANACAĞI SAMSUN’A HAVAYOLU İLE GELDİ. (İSMAİL KARTAL)