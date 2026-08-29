Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

samsun capoFEST 2026 ile uluslararası capoeira merkezine dönüştü

CapoFEST 2026, 28-30 Ağustos'ta Samsun'da; WCF açık turnuva ve 42 katılımcılı uluslararası hakem sertifikasıyla Türkiye'de birçok ilke ev sahipliği yapıyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:48

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 18:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

samsun capoFEST 2026 ile uluslararası capoeira merkezine dönüştü

CapoFEST 2026 samsun’da başladı

16. Uluslararası Capoeira Festivali (CapoFEST 2026), 28-30 Ağustos tarihleri arasında Samsun’da kapılarını açtı. 2007 yılında merkezi Samsun’da kurulan Capoeira Derneği tarafından düzenlenen organizasyon, farklı ülkelerden gelen sporcu ve eğitmenleri bir araya getiriyor.

Festivalde Azerbaycan, Brezilya, İtalya, Fransa, İrlanda, Belçika, Rusya, Çek Cumhuriyeti ve Kolombiya’dan sporcu ve eğitmenlerin yanı sıra Türkiye’den katılımcılar yer alıyor. Etkinlikler; eğitim atölyeleri, workshoplar, gösteriler ve müsabakalardan oluşuyor ve Samsun üç gün boyunca uluslararası capoeira buluşmasının merkezi oluyor.

Türkiye’de bir ilk:

CapoFEST 2026, Türkiye capoeira tarihi açısından iki önemli ilki barındırıyor. Birincisi, SAMSUN WCF OPEN 2026 adlı turnuva, Dünya Capoeira Federasyonunun uluslararası ranking sistemine dahil edilerek Türkiye’de ilk kez CapoFEST bünyesinde düzenleniyor; sporcular bu turnuvada uluslararası sıralama puanı için mücadele ediyor.

İkinci olarak festival öncesinde, Azerbaycan Capoeira Federasyonu ile Dünya Capoeira Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Sertifikalı Capoeira Hakemlik Semineri Türkiye’de ilk kez yapıldı ve seminere 42 kursiyer katıldı.

Etkinlikler ve kapanış:

Etkinliklerin büyük bölümü Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda gerçekleşiyor ve program sporseverlere açık. Samsunlular, farklı ülkelerden gelen eğitmenlerin workshoplarını ve gösterilerini izleyebilme, müsabakaları yakından takip etme fırsatı buluyor.

Festivalin son gününde geleneksel kemer değişim töreni düzenlenecek; törende sporcular yeni derecelerine kavuşacak. CapoFEST kapsamında düzenlenen şampiyonaya ise 89 sporcunun katıldığı belirtildi.

Capoeira Derneği Başkanı Güngör Doğanay, organizasyonların sürdürülebilirliği için kurumların desteğinin önemine dikkat çekerek Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.

Festival, katılımcı ülke çeşitliliği, uluslararası puanlı turnuva ve ilk defa düzenlenen hakemlik sertifikasıyla Türkiye capoeira camiası için dikkat çekici bir dönüm noktası oluşturuyor.

DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN SPORCU VE EĞİTMENLERİ SAMSUN’DA BULUŞTURAN 16. ULUSLARARASI CAPOEİRA...

DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN SPORCU VE EĞİTMENLERİ SAMSUN’DA BULUŞTURAN 16. ULUSLARARASI CAPOEİRA FESTİVALİ (CAPOFEST 2026) BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı
images

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor
images

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi
images

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor