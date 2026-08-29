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Keçiören'de Yeşilöz Mahallesi'nde ağaçlık alanda yangın

Keçiören'de Yeşilöz Mahallesi'nde ağaçlık alanda yangın çıktı; çevre sakinlerinin ihbarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi ve söndürme çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 19:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Keçiören'de Yeşilöz Mahallesi'nde ağaçlık alanda yangın

yangının çıkışı ve ilk ihbar:

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi sınırlarında ağaçlık bir alanda yangın başladı. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bildirildi.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve son durum:

İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken yetkililer bölgedeki çalışmaları takip ediyor. Olayın nedeni ve hasar düzeyine ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Keçiören&#039;de ağaçlık alan yangını

Keçiören'de ağaçlık alan yangını

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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