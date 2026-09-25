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Manavgat'ta çarpışma: motosikletteki sera işçisi yaşamını yitirdi

Manavgat D-400 kara yolunda tali yoldan çıkan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu Afgan uyruklu bir sera işçisi öldü, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta çarpışma: motosikletteki sera işçisi yaşamını yitirdi

Manavgat'ta trafik kazası: motosiklet yolcusu hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, D-400 kara yolunda bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Abdul Ullah Mohammadi (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, Muharrem T. yönetimindeki 07 BRZ 175 plakalı otomobil, tali yoldan D-400 kara yoluna çıkan motosikletle çarpıştı. Motosikleti sürenin kimliği Devlet A. olarak kaydedildi ve motosikletin plakası 07 AGC 483 olarak bildirildi.

müdahale ve adli süreç:

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralı, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden yolcunun kimliği tespit edildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Muharrem T., cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili idari ve adli inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE D-400 KARAYOLU’NDA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE D-400 KARAYOLU’NDA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, MOTOSİKLETTE BULUNAN AFGANİSTAN UYRUKLU SERA İŞÇİLERİNDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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