Fırtına sırasında kayalıklara çarpan yatın sahibi hayatını kaybetti

Olayın özeti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde etkili olan fırtına sırasında, Dimi Mavropoulos yönetimindeki yat Cape Greco açıklarında kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada yatın büyük ölçüde parçalandığı, bölgenin zorlu hava koşulları ve yüksek dalgaların kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.

Arama-kurtarma çalışmaları:

Bölgede fırtınaya yakalanan tekneler için geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler ve helikopterler, yüksek rüzgâr ve dalga nedeniyle güçlükle çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle yatın içindekiler denizden çıkarıldı.

Yaralananlar ve kurtarma:

Kazada, Mavropoulos’un kızı ve partneri denize atlayarak kurtarılmayı bekledi; helikopterle denizden alınarak hastaneye kaldırıldılar. Mavropoulos ise ekipler tarafından bilinci kapalı halde sudan çıkarıldı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda hayatını kaybeden 76 yaşındaki Dimi Mavropoulos eski bir ralli şampiyonu ve iş adamı olarak tanınıyordu. Yetkililer, fırtına koşullarına bağlı olarak bölgedeki deniz trafiği ve küçük tekneler için risk uyarılarını yineliyor.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, kaza nedeninin teknik arıza veya hava koşullarının etkisi olup olmadığını belirlemek üzere inceleme başlattı. Bölgedeki kurtarma ve denetim çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) etkili olan fırtınada yatı kayalıklara çarparak parçalanan iş adamı Dimi Mavropoulos hayatını kaybetti.