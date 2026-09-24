KTÜ kampüsünde tamamlanan 245 yataklı çocuk hastanesi gelecek yıl açılacak

Trabzon'da 10 yıllık yatırıma sonuç: hizmete açılma hedefi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde 2016 yılında temeli atılan çocuk hastanesi, uzun süren inşaat sürecinin ardından tamamlanma noktasına geldi. Projenin şu anki tamamlanma oranı %95 olarak açıklanırken, yetkililer hastanenin önümüzdeki yıl hizmete alınmasını hedefliyor.

Hastane kampüs içinde tek blok halinde yükseliyor ve mevcut Farabi Hastanesi ile alttan oluşturulan tüp geçitlerle bağlanacak. Bu bağlantılar sayesinde hasta ve personel, dış ortama çıkmadan farklı teşhis ve tedavi birimlerine ulaşabilecek.

Gecikmenin nedenleri:

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş projenin uzamasında müteahhit değişikliğinin ve müteahhidin vefatının en önemli etkenler olduğunu belirtti. Tekinbaş ayrıca deprem sonrası işçi temininde yaşanan zorlukların inşaat hızını düşürdüğünü ifade etti. Devlet tarafından hastanenin tamamlanması için ayrılan ödeneğin bulunduğu; ancak hak edişlerle ilgili sorunların sürdüğü aktarıldı.

İlerleyen dönemde inşaatın daha güçlü bir konsorsiyum yapısıyla devam ettirilmesine karar verildi. Yetkililer, bu düzenlemenin eksik kalan işleri hızlandıracağını ve kalan son aşamaların tamamlanmasını sağlayacağını kaydetti.

Hastanenin kapasitesi ve bölgesel rolü:

Tamamlandığında 245 yataklı olarak hizmet verecek olan hastanede teşhis üniteleri, poliklinikler, tedavi üniteleri, yataklı servisler ve yoğun bakımlar yer alacak. Kurum, üçüncü basamak referans hastane statüsünde planlandı; buna bağlı olarak sadece Karadeniz Bölgesi'ne değil, Bayburt'tan Erzincan'a, Artvin'den Ordu'ya kadar geniş bir coğrafyaya hizmet sunması hedefleniyor.

Tekinbaş, ayrıca çocuk kemik iliği ünitesinin de hastanede bulunacağını ifade ederek, bölgesel sağlık turizmi kapsamında Körfez ülkeleri, Orta Asya ülkeleri ve komşu Gürcistan dâhil olmak üzere birçok ülkeye hizmet verilebileceğini vurguladı. Hastanenin açılmasıyla birlikte çocuk hastalıkları ve kadın doğum bölümlerinin mevcut hastanelerden yeni merkeze taşınması planlanıyor.

Yetkililer, proje tamamlanma oranının yüksek olmasına rağmen kalan işleri hızlandırmak için önümüzdeki yıl içinde açılış hedefinin korunduğunu, gerekli mali kaynakların sağlandığını ancak hak ediş süreçlerinin yakından takip edildiğini belirtiyor. Bu takvim gerçekleşirse uzun süredir beklenen KTÜ Çocuk Hastanesi kısa süre içinde bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olacak.

TRABZON'DA YAPIMI 2016 YILINDAN BU YANA DEVAM EDEN ÇOCUK HASTANESİ'NİN İNŞAATINDA YÜZDE 95 SEVİYESİNE ULAŞILDI. HASTANENİN ÖNÜMÜZDEKİ YIL HİZMETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR.