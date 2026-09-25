Küçükçekmece'de otoparkta başlayan elektrikli araç yangını genel müdürlükte tahliyeye yol açtı

olayın gelişimi

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde, bir market zincirine ait genel müdürlük binasının açık otoparkında park halinde bulunan elektrikli otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içinde dumanlar alevlere dönünce, çevredeki şirket çalışanları durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

müdahale ve söndürme çalışması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, elektrikli araç yangınlarına müdahale protokolü kapsamında işe koyuldu. Otomobilin üzerine özel bir yanmaz örtü (yangın battaniyesi) serilerek alevlerin kontrol altına alınması sağlandı, ardından ekipler köpüklü su ile müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiyenin müdahalesi ve soğutma çalışmaları yaklaşık yarım saat sürdü.

tahliye ve hasar:

Yangın sırasında yoğun dumanın binanın çevresine yayılma riski göz önüne alınarak güvenlik yetkilileri genel müdürlük binasını tedbir amaçlı tahliye etti. İçeride bulunan çalışanlar güvenli şekilde dışarı çıkarıldı. Olayda ölüm ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçta büyük çapta maddi hasar