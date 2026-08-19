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Çankırı’da Ilgaz ilçesinde çıkan yangın üç evi kullanılamaz hale getirdi

Ilgaz Gazi Mahallesi'nde çıkan yangında üç ev kullanılamaz hale geldi; 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu, yangın kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 22:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çankırı’da Ilgaz ilçesinde çıkan yangın üç evi kullanılamaz hale getirdi

Ilgaz Gazi Mahallesi'nde üç ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Gazi Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki iki eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale ve hasar:

Çankırı il merkezi ile Korgun ilçesi ve Çardaklı Beldesi'nden gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı, ancak üç konut kullanılamaz hale geldi. Olayda 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu.

Yetkili açıklaması ve inceleme:

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yazıharman, yaptığı açıklamada, "Büyük bir maddi hasarın yaşandığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu. Yangını duyar duymaz Çankırı Belediyesi ve çeşitli ilçelerin desteğiyle olay yerine müdahale ettik. Personelimiz büyük bir özveri ile çalışarak yangını söndürdü ve yangın şu anda kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüyor. Mahalle sakinleri ve yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için yangın güvenliği önlemlerinin önemine dikkat çekti.

Çankırı&#039;da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü

Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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