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Kula'da inşaattan indirilen vatandaş ekiplerin ikna çabasıyla kurtarıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde dört katlı inşaata çıkan 52 yaşındaki M.K., polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çalışmasıyla güvenli şekilde aşağı indirildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:29

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kula'da inşaattan indirilen vatandaş ekiplerin ikna çabasıyla kurtarıldı

Kula'da inşaattan indirilen vatandaş ekiplerin ikna çabasıyla kurtarıldı

olayın gelişimi:

Olay, saat 09.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Kula Devlet Hastanesi yanında bulunan dört katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki M.K. inşaatın üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı ve bölgeye ekipler sevk edildi.

ikna süreci ve müdahale:

Olay yerine sevk edilen Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve ikna çalışması başlattı. Görevliler, M.K. ile iletişim kurarak bulunduğu yerden güvenli şekilde inmesini sağlamak için zaman zaman uzunca çaba gösterdi. M.K.'nin eşiyle görüşmek istediğini belirtmesi üzerine, eşi hastanede tedavi gördüğü için Kula Devlet Hastanesi'nden olay yerine getirildi ve eş ile görüşmesinin ardından ikna süreci olumlu sonuç verdi.

sonrası:

Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda M.K., bulunduğu dördüncü kattan polis ve itfaiye yardımıyla güvenli şekilde aşağı indirildi. İndirilmesinin ardından M.K., sağlık ekipleri ve polis eşliğinde ilk olarak Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü; hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerekli işlemler için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Olayda, ekiplerin hızlı ve ortak müdahalesi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yetkililer, M.K.'nin psikolojik sorunları bulunduğunu ve tedavi gördüğünü bildirdi.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE DÖRT KATLI BİR İNŞAATIN ÜZERİNE ÇIKARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN 52...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE DÖRT KATLI BİR İNŞAATIN ÜZERİNE ÇIKARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN 52 YAŞINDAKİ VATANDAŞ, POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİNİN İKNA ÇALIŞMASI SONUCU GÜVENLİ ŞEKİLDE AŞAĞI İNDİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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