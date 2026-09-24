Kültürel mirası dijitale taşıyan köprü: Altın El Sanatları Sanal Müzesi erişime açıldı

projenin odağı ve hedefleri:

Anadolu ve Türk dünyasının geleneksel el sanatları, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) çatısı altında hayata geçirilen Altın El Sanatları (AES) projesiyle çevrim içi bir hafızaya dönüştü. Proje, yalnızca eserleri dijital ortamda kayıt altına almakla kalmıyor; ustaların bilgi birikimini, motiflerin anlatılarını ve üretim tekniklerini güncel araştırmalarla ilişkilendirerek gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Projeyi yürüten ekip arasında İGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, Öğr. Gör. Ahmet Bikiç, Doç. Dr. Sezgin Savaş, Öğr. Gör. Dr. İrem Fulya Özkan ve Öğr. Gör. Yeliz Bilir gibi isimler bulunuyor; proje aynı zamanda İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinin katkılarıyla yürütülüyor.

dijital arşiv ve erişilebilirlik:

Altın El Sanatları Sanal Müzesi ve Dijital Arşivi, daha önceki araştırmalardan elde edilen verileri güncelleyip tek bir dijital altyapıda birleştiriyor. Platformda el sanatları eserleri, ustalar, motifler, üretim teknikleri, kullanılan malzemeler ve coğrafi bağlantılar karşılaştırmalı bir yaklaşımla sunuluyor; bu sayede Anadolu motifleri ile Türk dünyasının izleri aynı ağ üzerinde birbirine bağlanıyor.

Platformun sunduğu en önemli özelliklerden biri de çokdillilik: site 13 farklı dilde kamusal erişime açılarak araştırmacılar, öğrenciler, tasarımcılar ve kültürel mirasa ilgi duyan herkes için kapsamlı bir başvuru kaynağı haline geliyor. Dil seçenekleri, el sanatlarının coğrafi ve kültürel sınırları aşarak uluslararası paylaşıma açılmasını sağlıyor.

sergiler ve atölyeler:

Proje, iki ve üç boyutlu dijital sergiler aracılığıyla eserleri çevrim içi ortamda görünür kılıyor. Bu sergiler, geleneksel objelerin teknik ve estetik özelliklerini yakın plan anlatımlarla destekleyerek ziyaretçilere hem görsel hem de bilgisel bir deneyim sunuyor. Ayrıca uygulamalı atölye programlarıyla ustaların bilgi ve tecrübelerinin yeni kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Bu uygulamalı yaklaşım, el sanatlarını yalnızca geçmişe ait bir kayıt olarak görmek yerine çağdaş sanat ve tasarım dünyasıyla etkileşime açık, yaşayan bir pratik olarak konumlandırıyor.

araştırma ağı ve iş birliği imkanları:

AES, akademik araştırmayı sanatsal üretim ve teknolojik imkanlarla birleştiren bir platform olma iddiasında. Üniversiteler, müzeler, kültür kurumları, yerel yönetimler ve ustaların katkılarına açık yapı sayesinde platformun ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle genişlemesi planlanıyor. Yeni çalışmalardan elde edilecek veriler, dijital arşivde zaman içinde zenginleşecek ve karşılaştırmalı disiplinlerarası araştırmalara zemin hazırlayacak.

İGÜ tarafından yürütülen bu girişim, kültürel belleğin korunması kadar paylaşılması ve yeni üretimlerle beslenmesine de vurgu yapıyor; böylece Anadolu ve Türk dünyasının yüzyıllara yayılan el emeği, dijital dünyanın olanaklarıyla daha görünür ve erişilebilir hale geliyor.

Altın El Sanatları Sanal Müzesi ve Dijital Arşivi, geçmişin izlerini bugünün teknolojisiyle birleştirerek kalıcı bir kültürel köprü oluşturmayı amaçlıyor ve bu amaç doğrultusunda akademik yayından çevrim içi eğitime kadar çok katmanlı etkinliklerle desteklenmeye devam edecek.

GELENEKSEL ÜRETİM BİLGİSİNİ, SANATIN İNCELİKLERİNİ VE KÜLTÜREL BELLEĞİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAYI AMAÇLAYAN ALTIN EL SANATLARI SANAL MÜZESİ VE DİJİTAL ARŞİVİ, 13 FARKLI DİLDE KAMUSAL ERİŞİME AÇILDI.