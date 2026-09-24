Kapadokya Japonya’da ziyaretçilerin ilgisini topladı

Kapadokya standı Tokyo Big Sight’ta yoğun ilgi gördü

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Turizm Expo 2026, Kapadokya’yı tanıtan standın yoğun ziyaretçi akınıyla karşılaşmasıyla dikkat çekti. Kapadokya Alan Başkanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle kurulan alan, fuar katılımcılarına bölgenin turizm faaliyetleri, kültürel mirası ve gastronomi olanaklarına dair kapsamlı bilgi sundu.

Katılımcılar ve temsilciler:

Fuarda Türkiye’yi temsilen Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik, KAPTİD Yönetim Kurulu Başkanı Teyfik Ölmez ve TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Anadolu Bölge Temsilcisi Murat Yavuz yer aldı. Bu güçlü katılım, standın hem resmi hem de sektörel düzeyde ilgi görmesini sağladı.

Tanıtım ve hedefler:

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök yaptığı açıklamada, Kapadokya’yı tanıtmak için Japonya’da olduklarını ve amaçlarının daha fazla turist çekmek olduğunu vurguladı: "Buradan daha çok turisti ülkemize kazandırmak istiyoruz. Sadece turizm alanında değil, aynı zamanda Japonya’dan yatırımcıları da Türkiye’ye davet ediyoruz ki iki ülke arasında bağ kuralım". Kök, fuarın bu hedeflere katkı sağlayacağını belirtti.

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay ise bölgenin hem doğal hem de kültürel zenginlikleriyle öne çıktığını ifade ederek, "Kapadokyamız doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla dünyanın turizm merkezlerinden bir tanesi. Japon turistlerin de uğrak noktalarından bir tanesi" dedi. Aslanbay, bölgenin uluslararası tanıtımını genişleterek Türkiye’ye daha fazla turist çekmeyi hedeflediklerini ekledi.

Standı ziyaret eden katılımcılar, Kapadokya’daki seyahat seçenekleri, turizm altyapısı ve yöresel deneyimler hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Organizasyon, yalnızca kültürel tanıtımla sınırlı kalmayıp yatırım ve iş birliği fırsatlarının da gündeme taşınmasına yardımcı oldu. Fuardaki bu görünürlük, Kapadokya’nın Japonya pazarında daha güçlü bir konum elde etmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

JAPONYA'DA DÜZENLENEN TURİZM EXPO 2026 FUARI'NDA KAPADOKYA'NIN TANITILDIĞI STANT KATILIMCILARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.