Kuluçkaya yatan horoz Sultan Baba civcivlere tavuk gibi bakıyor

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Beyli Mahallesi'nde hobi amaçlı horoz yetiştiriciliği yapan Alaattin Güler (42), sahip olduğu Hint horozunun kuluçkaya yatıp civciv çıkardığını gördü. Bir süre önce yanına konulan yumurtaların üzerinde tavuk yerine horozun oturduğunu fark eden Güler, toplam 13 yumurtadan 5 civciv çıktığını, bunlardan 3'ünün telef olduğunu ve şu anda 2 yavrunun kaldığını aktarıyor.

Olayın ayrıntıları:

Güler, yumurtaları arkadaşlarına vermek üzere elde ettiğini ve yanına tavuk da koyduklarını, ancak tavuğun yatmaması üzerine horozun kuluçkaya yattığını anlattı. Yetiştiricinin ifadelerine göre, horoz davranışsal olarak tamamen tavuk gibi olup yavrularını bir an olsun bırakmıyor. Horoz, civcivleri diğer tavuk ve horozların yaklaşmasına izin vermiyor ve zaman zaman gagasıyla besleme davranışı sergiliyor.

Hayvana verilen isim Sultan Baba olup Güler, hem hayvanın fiziki özellikleri hem de yavrulara sahip çıkış biçiminin kendisini etkilediğini söyledi. Güler, "Bu sevgi babamdan bana geçti" diyerek ailenin uzun yıllardır horoz ve tavuk yetiştirdiğini, kendisinin özellikle Hint cinsi horozlara ilgi duyduğunu belirtti. Ayrıca 30 yıldır bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını vurguladı.

Çevreden gelen tepkiler ve gözlemler:

Güler’in annesi Şenan Güler (75) de senelerdir kümes hayvanlarıyla uğraştıklarını fakat horozun kuluçkaya yatıp civciv çıkarttığını hiçbir zaman görmediğini söyledi ve "Ben bu yaşıma geldim horozun civciv çıkarttığını ne gördüm, ne de duydum. Tavuk gibi yavrularını altına alıp güzelce bakıyor" ifadelerini kullandı.

Olayı yerinde incelemeye gelen ve horozlara merakı olduğunu söyleyen İsmail Emir Sezer ise durumu ilk duyduğunda inanmadığını, kümese gelince gördüğünü ve bunun belki de "milyonda bir" rastlanan bir olay olduğunu belirtti.

Güler, Sultan Baba'nın şu anda civcivlerin bakımını üstlendiğini, başka tavuk veya horozların civcivlere yaklaşmasına kesinlikle izin vermediğini ekledi. Olay, yerel düzeyde ilgi çekerken sahibi ve çevresi hayvanın alışılmadık davranışını konuşuyor.

Not: Haberde verilen tüm sayısal veriler ve özel isimler olay yerindeki beyanlara göre korunmuştur.

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