Dolar 47,9422 -0,01%
Euro 56,0528 +0,10%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.033,76 +0,40%
EUR/USD 1,1677 -0,05%
Brent Petrol 91,87 +0,27%
--°

Kuluçkaya yatan horoz Sultan Baba civcivlere tavuk gibi bakıyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 'Sultan Baba' adlı Hint horoz, 13 yumurtadan 5 civciv çıkardı; 3'ü telef oldu, 2 yavru kaldı ve horoz onları koruyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kuluçkaya yatan horoz Sultan Baba civcivlere tavuk gibi bakıyor

Kuluçkaya yatan horoz Sultan Baba civcivlere tavuk gibi bakıyor

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Beyli Mahallesi'nde hobi amaçlı horoz yetiştiriciliği yapan Alaattin Güler (42), sahip olduğu Hint horozunun kuluçkaya yatıp civciv çıkardığını gördü. Bir süre önce yanına konulan yumurtaların üzerinde tavuk yerine horozun oturduğunu fark eden Güler, toplam 13 yumurtadan 5 civciv çıktığını, bunlardan 3'ünün telef olduğunu ve şu anda 2 yavrunun kaldığını aktarıyor.

Olayın ayrıntıları:

Güler, yumurtaları arkadaşlarına vermek üzere elde ettiğini ve yanına tavuk da koyduklarını, ancak tavuğun yatmaması üzerine horozun kuluçkaya yattığını anlattı. Yetiştiricinin ifadelerine göre, horoz davranışsal olarak tamamen tavuk gibi olup yavrularını bir an olsun bırakmıyor. Horoz, civcivleri diğer tavuk ve horozların yaklaşmasına izin vermiyor ve zaman zaman gagasıyla besleme davranışı sergiliyor.

Hayvana verilen isim Sultan Baba olup Güler, hem hayvanın fiziki özellikleri hem de yavrulara sahip çıkış biçiminin kendisini etkilediğini söyledi. Güler, "Bu sevgi babamdan bana geçti" diyerek ailenin uzun yıllardır horoz ve tavuk yetiştirdiğini, kendisinin özellikle Hint cinsi horozlara ilgi duyduğunu belirtti. Ayrıca 30 yıldır bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını vurguladı.

Çevreden gelen tepkiler ve gözlemler:

Güler’in annesi Şenan Güler (75) de senelerdir kümes hayvanlarıyla uğraştıklarını fakat horozun kuluçkaya yatıp civciv çıkarttığını hiçbir zaman görmediğini söyledi ve "Ben bu yaşıma geldim horozun civciv çıkarttığını ne gördüm, ne de duydum. Tavuk gibi yavrularını altına alıp güzelce bakıyor" ifadelerini kullandı.

Olayı yerinde incelemeye gelen ve horozlara merakı olduğunu söyleyen İsmail Emir Sezer ise durumu ilk duyduğunda inanmadığını, kümese gelince gördüğünü ve bunun belki de "milyonda bir" rastlanan bir olay olduğunu belirtti.

Güler, Sultan Baba'nın şu anda civcivlerin bakımını üstlendiğini, başka tavuk veya horozların civcivlere yaklaşmasına kesinlikle izin vermediğini ekledi. Olay, yerel düzeyde ilgi çekerken sahibi ve çevresi hayvanın alışılmadık davranışını konuşuyor.

Not: Haberde verilen tüm sayısal veriler ve özel isimler olay yerindeki beyanlara göre korunmuştur.

Kuluçkaya yatan horoz civcivleri çıkarttı: &quot;Hem annelik hem de babalık yapıyor&quot;

Kuluçkaya yatan horoz civcivleri çıkarttı: "Hem annelik hem de babalık yapıyor"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bedesten Meydanı'nda Şanlıurfa ezgileriyle dolu sıra gecesi
images

Şenlikle mahalle mahalle büyüyen çocuk neşesi
images

Karabük'te yüksek düzey adalet ziyareti: HSK üyesi Sait Özdemir vali Çağatay'ı z...
images

Emeklilikten tarlaya: Sarız'da aspir üretimini 500 dönüme taşıma hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi