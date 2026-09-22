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Kumluca'da üreticilerle birlikte uygulamalı salep dikimi ve bilgilendirme yapıldı

Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katılımıyla uygulamalı salep dikimi gerçekleştirildi; üreticilere gübreleme ve bakım eğitimi verildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Kumluca'da üreticilerle birlikte uygulamalı salep dikimi ve bilgilendirme yapıldı

Kumluca'da salep dikimi gerçekleştirildi:

Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katılımıyla salep dikimi yapıldı. Çalışmaya bölgedeki üreticiler de katıldı ve dikim sırasında saha uygulamaları birlikte yürütüldü.

uygulamalı eğitim ve teknik destek:

Ekip, üreticilere salep yetiştiriciliği konusunda uygulamalı bilgiler aktardı. Özellikle toprak hazırlığı, dikim teknikleri ve gübreleme teknikleri üzerine pratik gösterimler yapılarak üreticilerin sahada uygulayabileceği yöntemler paylaşıldı.

sorulara yanıt ve verim odaklı öneriler:

Kurum yetkilileri, üreticilerin salep yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken konular, hasat süreçleri ve verimi artırma yöntemleri hakkında gelen soruları yanıtladı. Toplantının amacı, Kumluca'daki üretim kapasitesini güçlendirmek ve sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırmaktı.

BARTIN&#039;IN ULUS İLÇESİ KUMLUCA BELDESİNDE SALEP DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BARTIN'IN ULUS İLÇESİ KUMLUCA BELDESİNDE SALEP DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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