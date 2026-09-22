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Şenpazar'da aronya hasadı kırsala katma değer sağlıyor

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 84 dekar alanda, 30 bin fidanla yetiştirilen aronya hasadına başlandı; bu sezon yaklaşık 7 ton rekolte bekleniyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Şenpazar'da aronya hasadı kırsala katma değer sağlıyor

Aronya üretimi ve hasat töreni

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde tarımsal çeşitliliği artırma hedefiyle yürütülen aronya üretiminde hasat dönemi başladı. İlçede kayıtlı üç üreticinin ortak çalışmasıyla, 84 dekar alanda ve yaklaşık 30 bin fidanla yürütülen üretimde bu sezon için tahmini rekolte 7 ton civarında.

Harmangeriş ve Salman köylerindeki üreticilere ait bahçelerde düzenlenen hasat şenliğine Milletvekili Halil Uluay ve Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan katıldı. Etkinlikte üreticilerin bahçeleri ziyaret edilip aronya üretimi ve işleme süreçleri hakkında bilgi paylaşıldı.

destekler ve üretim süreci:

Aronya, ilçenin iklim ve toprak yapısına uyum gösteren bir tür olarak tercih edildi. Üretimin yaygınlaşması için sağlanan desteklerle alternatif ve katma değeri yüksek bir ürün olarak tanıtımı yapıldı. Üreticiler hasat sırasında bitkinin bakımının ve hasat yöntemlerinin önemine vurgu yaptı; ürünler öncelikle taze tüketim ile gıda ve kozmetik sektörü için değerlendiriliyor.

bölgeye ekonomiye sağladığı katkı:

Yerel düzeyde aronya ekiminin artırılmasıyla tarımsal ürün çeşitliliğinin güçlenmesi, üreticilere alternatif gelir kaynakları yaratılması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. Hasat şenliğinde vurgulanan öncelikler arasında üretim kapasitesinin artırılması, pazarlama kanallarının geliştirilmesi ve ürünlerin işlenerek katma değerin yükseltilmesi yer aldı.

Şenpazar örneğinde aronya üretimi, küçük ölçekli üreticilerin yeni ürünlere geçişinin ve desteklerle verimliliğin artırılmasının somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Bu sezon beklenen rekolteyle bölge hem yerel tüketimde hem de sektörel kullanımda daha görünür hale gelmeyi amaçlıyor.

KASTAMONU’NUN ŞENPAZAR İLÇESİNDE TARIMSAL ÇEŞİTLİLİĞİN ARTIRILMASI, KATMA DEĞERİ YÜKSEK ALTERNATİF...

KASTAMONU’NUN ŞENPAZAR İLÇESİNDE TARIMSAL ÇEŞİTLİLİĞİN ARTIRILMASI, KATMA DEĞERİ YÜKSEK ALTERNATİF ÜRÜNLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ AMACIYLA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ARONYA MEYVESİNİN HASADINA BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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