Kurtarıcı burunlar: Kuşadası'ndan arama köpekleriyle hayat kurtaran eğitmen

Kuşadası'ndan afet bölgelerine uzanan eğitim hikayesi

Tevfik Gül (45), Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yıllardır arama kurtarma köpekleri yetiştiriyor. 2015 yılında başladığı çalışmalarını İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD sertifikası ile sürdüren Gül, bugüne kadar verdiği eğitimlerle enkaz aramalarında görev almış köpeklerle birçok canın yerinin tespit edilmesini sağladı.

eğitim ve köpekler:

Gül, 11 yıllık süreçte farklı ırklarda köpekler yetiştirdi. Bunlar arasında Border Collie (Diff), Belçika Malinois (Bob ve Alfa) ve Jagdterrier (Yak) bulunuyor. Şu anda Kuşadası’ndaki çiftliğinde Belçika Malinois Jiro'yu sertifikalı arama köpeği haline getirmek için günde 6-7 saatlik yoğun bir eğitim programı uyguluyor.

Eğitimler, köpeğin oyun güdüsünü canlı tutacak, iz sürme ve sinyal verme davranışlarını pekiştirecek çalışmalardan oluşuyor. Gül, arama köpeklerinde en önemli özelliklerden birinin “oyun oynadığını sanarak arama yapacak kadar yüksek oyun güdüsü” olduğunu vurguluyor ve bu motivasyonun afet koşullarında başarının anahtarı olduğunu belirtiyor.

afetlerde köpeğin rolü:

Tevfik Gül, arama kurtarma çalışmalarında köpeklerin yerini herhangi bir teknolojinin alamayacağını düşünüyor: "Bugüne kadar arama köpeğinin yapabileceği işi yapacak hiçbir teknik ekipman geliştirilemedi" diyor. Enkaz altında kalan canlıların nefes alışverişi sırasında açığa çıkan karbondioksitin bile köpekler tarafından tespit edilebildiğini, dolayısıyla burunlarının yanılma oranının çok düşük olduğunu anlatıyor.

Gül, köpekleriyle Türkiye genelinde ve yurt dışında katıldığı operasyonlarda, özellikle İzmir, Kahramanmaraş ve Elazığ depremlerinde enkaz altında canlı arama çalışmalarına destek verdiğini ifade ediyor. Bu süreçlerde yetiştirdiği ekiplerle birlikte birçok insanın yerinin tespit edilip kurtarıldığını aktarıyor.

Mesleği ve köpekleriyle ilgili duygularını paylaşan Gül, "Arama köpeği yetiştirdiğim ve onlarla birlikte bugüne kadar birçok hayatı kurtardığım için gurur duyuyorum. Sağlığım el verdiği kadar bu işi yapmaya devam edeceğim" diye konuşuyor. Köpeklerin hem eğitimi hem de operasyona hazırlanışı konusunda titiz çalışan Gül'ün anlatımları, arama kurtarmada insan ile hayvan iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

TEVFİK GÜL (45)