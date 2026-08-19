Dolar 47,9475 +0,00%
Euro 56,0700 +0,13%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,89 +0,13%
EUR/USD 1,1675 -0,06%
Brent Petrol 92,04 +0,46%
--°

Kurtarıcı burunlar: Kuşadası'ndan arama köpekleriyle hayat kurtaran eğitmen

AFAD sertifikalı eğitmen Tevfik Gül, 2015'ten beri Kuşadası'nda Border Collie, Malinois ve Jagdterrier yetiştirip depremlerde çok sayıda hayat kurtardı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:59

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 12:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kurtarıcı burunlar: Kuşadası'ndan arama köpekleriyle hayat kurtaran eğitmen

Kuşadası'ndan afet bölgelerine uzanan eğitim hikayesi

Tevfik Gül (45), Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yıllardır arama kurtarma köpekleri yetiştiriyor. 2015 yılında başladığı çalışmalarını İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD sertifikası ile sürdüren Gül, bugüne kadar verdiği eğitimlerle enkaz aramalarında görev almış köpeklerle birçok canın yerinin tespit edilmesini sağladı.

eğitim ve köpekler:

Gül, 11 yıllık süreçte farklı ırklarda köpekler yetiştirdi. Bunlar arasında Border Collie (Diff), Belçika Malinois (Bob ve Alfa) ve Jagdterrier (Yak) bulunuyor. Şu anda Kuşadası’ndaki çiftliğinde Belçika Malinois Jiro'yu sertifikalı arama köpeği haline getirmek için günde 6-7 saatlik yoğun bir eğitim programı uyguluyor.

Eğitimler, köpeğin oyun güdüsünü canlı tutacak, iz sürme ve sinyal verme davranışlarını pekiştirecek çalışmalardan oluşuyor. Gül, arama köpeklerinde en önemli özelliklerden birinin “oyun oynadığını sanarak arama yapacak kadar yüksek oyun güdüsü” olduğunu vurguluyor ve bu motivasyonun afet koşullarında başarının anahtarı olduğunu belirtiyor.

afetlerde köpeğin rolü:

Tevfik Gül, arama kurtarma çalışmalarında köpeklerin yerini herhangi bir teknolojinin alamayacağını düşünüyor: "Bugüne kadar arama köpeğinin yapabileceği işi yapacak hiçbir teknik ekipman geliştirilemedi" diyor. Enkaz altında kalan canlıların nefes alışverişi sırasında açığa çıkan karbondioksitin bile köpekler tarafından tespit edilebildiğini, dolayısıyla burunlarının yanılma oranının çok düşük olduğunu anlatıyor.

Gül, köpekleriyle Türkiye genelinde ve yurt dışında katıldığı operasyonlarda, özellikle İzmir, Kahramanmaraş ve Elazığ depremlerinde enkaz altında canlı arama çalışmalarına destek verdiğini ifade ediyor. Bu süreçlerde yetiştirdiği ekiplerle birlikte birçok insanın yerinin tespit edilip kurtarıldığını aktarıyor.

Mesleği ve köpekleriyle ilgili duygularını paylaşan Gül, "Arama köpeği yetiştirdiğim ve onlarla birlikte bugüne kadar birçok hayatı kurtardığım için gurur duyuyorum. Sağlığım el verdiği kadar bu işi yapmaya devam edeceğim" diye konuşuyor. Köpeklerin hem eğitimi hem de operasyona hazırlanışı konusunda titiz çalışan Gül'ün anlatımları, arama kurtarmada insan ile hayvan iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

TEVFİK GÜL (45)

TEVFİK GÜL (45)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bedesten Meydanı'nda Şanlıurfa ezgileriyle dolu sıra gecesi
images

Şenlikle mahalle mahalle büyüyen çocuk neşesi
images

Karabük'te yüksek düzey adalet ziyareti: HSK üyesi Sait Özdemir vali Çağatay'ı z...
images

Emeklilikten tarlaya: Sarız'da aspir üretimini 500 dönüme taşıma hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi