Kütahya orman yönetimi 2027 döner sermaye bütçesini şekillendiriyor

Toplantı süreci ve katılımcılar:

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 7 Orman İşletme Müdürlüğünün 2027 yılı Döner Sermaye Bütçesi hazırlık çalışmaları kapsamında değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılara, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Kilivar başkanlık etti ve ilgili şube müdürleri hazır bulundu. Her bir işletme müdürlüğünün sunduğu teklif, faaliyet raporları ve hedefler ışığında ayrıntılı şekilde ele alındı.

Görüşülen öncelikler:

Toplantılarda, birimlerin kısa ve orta vadeli hedefleri, üretim ve pazarlama stratejileri ile ağaçlandırma ve silvikültür uygulamalarının bütçe etkileri tartışıldı. Ayrıca işletmelerin makine ve ekipman ihtiyaçları ile mali planlama unsurları masaya yatırıldı. Değerlendirme sürecinde, tekliflerin verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluğu önceliklendirildi.

Katılımcılar, sunulan bütçe taslaklarının kurum hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu; bu doğrultuda teklifler revize edilerek uygulamaya dönük eylem planlarının hazırlanması kararlaştırıldı. Toplantı notlarına göre revizyonlar, yatırım öncelikleri ve işletme kapasitesi göz önünde bulundurularak yapılacak.

Hedeflenen sonuç ve taahhüt:

Bölge yönetimi, 2027 yılında da orman varlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürme taahhüdünü yineledi. Yapılan bütçe değerlendirmelerinin, işletmelerin saha performansını güçlendirmesi ve bölgenin uzun vadeli orman yönetimi hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

Toplantılar, bütçe tekliflerinin revize edilmesi ve gerekli eylem planlarının oluşturulmasıyla sona erdi; sonraki aşamada revize edilmiş tekliflerin onaya sunulması ve uygulama takviminin netleştirilmesi planlanıyor.

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE 2027 YILI BÜTÇE HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ