Sulama suyu GAP'la Şanlıurfa'nın tarım çeşitliliğini genişletti

Şanlıurfa'da sulamayla tarımın kırılma noktası

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki sulama yatırımlarının devreye alınmasıyla birlikte Şanlıurfa ovalarında uzun yıllar süren kuru tarım yerini sulamalı üretime bırakıyor. Toprağa ulaşan su, geniş arazilerin tekrar üretime kazandırılmasını sağlarken, bölgedeki ürün deseninde de belirgin bir genişleme gözlemleniyor.

Suyla gelen verim ve ürün deseni değişimi:

Eskiden ağırlıklı olarak buğday, mısır ve pamuk gibi kuru tarıma uygun ürünlerin ekildiği arazilerde bugün pamuk, mısır, buğday, mercimek ile birlikte yerfıstığı, ayçiçeği, çeltik, sarımsak, çeşitli sebzeler ve farklı meyve türleri de yetiştiriliyor. Sulama imkanlarının artması üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesine olanak tanıyarak yıl içinde birden fazla ürün alma ve rotasyon yapma imkanını güçlendiriyor.

Çiftçi ve ziraat mühendisinin gözlemleri:

Ayçiçeği üreticisi Abdurrahman Kiper uygulamanın sahadaki etkisini şu sözlerle özetliyor: "Burası önceden buğdaydı. Buğdaydan sonra mısır ektik, sonra da ayçiçeği ektik. Su geldikten sonra böyle oldu. Mısırda kar oranı düşük olduğu için biz de ayçiçeği ekmeye karar verdik".

Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise değişimi teknik açıdan değerlendiriyor: "Gördüğümüz arazide ayçiçeği tarımı yapılıyor. Buraya 2014 yılından beri, GAP sulama suyu bırakıldıktan sonra ürün deseni de değişti. Daha önde buğday, mısır ve pamuk tarımı yapan üreticiler şu anda ayçiçeği tarımı yapıyor. Biz de burada inceleme yapıyoruz. Çekirdeklik ve yağlık ayçiçeği tarımı yapılıyor. Suruç Ovasında GAP sulamasıyla beraber bundan sonra farklı ürün çeşitlerine denk gelebilirsiniz".

Sulama yatırımlarının yaygınlaşması; üretimde çeşitlenme, ürün rotasyonunun artması ve çiftçinin piyasa koşullarına göre daha esnek ürün tercihi yapabilmesi gibi sonuçlar doğuruyor. Bu değişim, bölge ekonomisine doğrudan etki eden, tarımsal geliri ve üretim güvenliğini artırmaya yönelik somut bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor.

GEÇMİŞTE AĞIRLIKLI OLARAK KURU TARIMA DAYALI ÜRETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BÖLGELERDE BUGÜN PAMUK, MISIR, BUĞDAY VE MERCİMEĞİN YANI SIRA YERFISTIĞI, AYÇİÇEĞİ, ÇELTİK, SARIMSAK, SEBZE VE FARKLI MEYVE TÜRLERİ DE YETİŞTİRİLİYOR.