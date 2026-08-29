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İnsansız hava aracı eğitimine yoğun talep: başvurular ve kayıtlar artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 başından bu yana 237 bin 40 kişinin İHA pilotu olmak için başvurduğunu, kayıtlı İHA sayısının 94 bin 230 olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:04

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EDİTÖR: İrem Özkan

İnsansız hava aracı eğitimine yoğun talep: başvurular ve kayıtlar artıyor

Ulaştırma Bakanı verilerini paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de insansız hava aracı (İHA) kullanımına ve pilotluk eğitimine yönelik başvurularda belirgin bir artış olduğunu açıkladı. Bakanlığın ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) düzenlemeleri çerçevesinde yürütülen kayıt ve lisans süreçlerine ilişkin rakamlar, sektördeki talebin hızla yükseldiğini gösteriyor.

başvuru artışının boyutu:

Bakan Uraloğlu, 2026 yılının başından itibaren 237 bin 40 kişinin İHA pilotu olmak için başvuruda bulunduğunu belirtti. Uraloğlu ayrıca, geçen yılın aynı dönemine göre başvuru sayısının yüzde 367 oranında arttığını vurguladı. Bu artış, eğitim altyapısına, sınav kapasitelerine ve lisans süreçlerine yönelik ihtiyaçların yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor.

kayıtlı İHA sayısı ve kullanım alanları:

SHGM tarafından oluşturulan İHA Kayıt Sistemi'nde kayıtlı İHA sayısı 94 bin 230 olarak kaydedildi. Bakan Uraloğlu, yılın başından bu yana sisteme 5 bin 300 yeni İHAnın kaydedildiğini ifade etti. Kayıtlardaki artış, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi çok çeşitli sektörlerde daha yaygın kullanılmasına paralel gerçekleşti.

Uraloğlu ayrıca, sistemde lisanslı İHA pilotu sayısının 1 milyon 845 bin 456'ya ulaştığını paylaşarak, hem kayıtlı cihaz sayısındaki hem de lisanslı pilot sayısındaki büyümenin sektörün kurumsallaşma sürecini hızlandırdığını belirtti. SHGM'nin uyguladığı "İHA Sistemleri Talimatı" ile izin, uçuş ve kayıt işlemlerinin merkezileştirildiği ve düzenlemelerin bu büyümeyi yönetmeye yönelik olduğu ifade edildi.

Yetkililer, artan taleple birlikte güvenlik, hava sahası yönetimi ve eğitim standartlarının daha da önem kazanacağını, altyapı ve denetim kapasitelerinin güçlendirilmesinin gerekeceğini belirtiyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TÜRKİYE’DEKİ İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) VE İHA...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TÜRKİYE’DEKİ İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) VE İHA PİLOT LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNDU. (ARŞİV)

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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