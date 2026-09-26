Kütahya'da güvenlikte yeni dönem: Arif Hakan Tandoğan göreve başladı

Kütahya emniyetinde görev değişimi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Arif Hakan Tandoğan resmen göreve başladı. Atamanın ardından Tandoğan, görevinin sorumluluklarını devraldığını belirtip kentteki güvenlik hizmetlerinin sürdürüleceğini vurguladı.

vali ziyareti:

Göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret, yeni görevin tanıtımı ve yerel yöneticiler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

güvenlik ve asayiş görüşmeleri:

Ziyarette Vali Musa Işın ile Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan kentte yürütülecek güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Taraflar, önceliklerin sürdürülmesi ve vatandaşların güvenlik beklentilerinin karşılanması yönünde işbirliği mesajı verdi.

Yetkililer, yerel güvenlik planlarının uygulanmasına devam edileceğini ve kamu düzeninin sağlanması için kurumlar arası eşgüdümün önemine dikkat çekti. Yeni atamanın, kentteki çalışma dinamiklerine katkı sağlaması hedefleniyor.

KÜTAHYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ ARİF HAKAN TANDOĞAN GÖREVİNE BAŞLADI