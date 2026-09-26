Evden pompalı tüfekle çıkan genç için anne ve teyze polise direnç gösterdi

Olay anı ve ilk müdahale:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 18 yaşındaki E.A. ile annesi arasında çıkan tartışmanın ardından genç, evden pompalı tüfek alarak dışarı çıktı. Durumu gören aile bireyleri korkuya kapılarak polis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, gelişmeleri takip ederken anne, tüfeği elinden almaya çalıştı ve örtüye sarıp saklamaya yöneldi. Polislerin hızlı müdahalesiyle anne fark edildi ve tüfeğin yerinin tespiti sağlandı.

anne ve teyzenin müdahalesi:

Ekipler, şahıs hakkında işlem yapmak ve güvenliği sağlamak amacıyla E.A.'yı götürmek