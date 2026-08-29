Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Kütahya'da köylülerin çabasıyla kontrol altına alınan gece yangını: ahşap ev ve samanlık yandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Aksu'da saat 03.30'da başlayan yangında kullanılmayan ahşap ev ve samanlık tamamen yandı; itfaiye ve köylüler müdahale etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:38

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 10:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kütahya'da köylülerin çabasıyla kontrol altına alınan gece yangını: ahşap ev ve samanlık yandı

Olayın gelişimi:

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde gece saat 03.30 sıralarında başlayan yangın, köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, Fikret Uysal'a ait kullanılmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve ahşap yapının kısa sürede alevlere teslim olmasıyla hızla büyüdü.

Alevler, aynı kişiye ait samanlığa ve yakınlardaki bir başka evin çatısına sıçradı. Yangının çıkış nedeni konusunda ekipler tarafından çalışma başlatıldı ve olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Köylülerin müdahalesi:

Yangını gece saatlerinde fark eden köy halkı, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla seferber oldu. Köylüler ellerindeki kepçe, tanker ve su kovalarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi; bu müdahalenin, yangının çevredeki yapılar ve ormanlık alana sıçramasının önlenmesinde etkili olduğu belirtildi.

Resmi ekiplerin çalışması ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahaleye 4 arazöz, 4 su tankeri ve 3 itfaiye aracı katıldı. Ekiplerin ve köy halkının ortak çabasıyla yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın sonucunda Fikret Uysal'a ait kullanılmayan ahşap ev ile samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, aynı kişiye ait diğer bir evin çatısında da hasar oluştu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor ve yetkililer yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

AKSU KÖYÜNDE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA KULLANILMAYAN AHŞAP EV İLE SAMANLIK TAMAMEN YANARKEN...

AKSU KÖYÜNDE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA KULLANILMAYAN AHŞAP EV İLE SAMANLIK TAMAMEN YANARKEN, BİR EVİN ÇATISINDA DA HASAR MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Belen'de konteynerler yangında kullanılamaz hale geldi
images

Hızlı müdahale hayata bağladı: Hassa'da yamaçtan düşen vatandaş kurtarıldı
images

Flamingo yolu'nda kontrolden çıkan motosiklet 15 metre sürüklendi, sürücü yarala...
images

Antakya Aksaray Mahallesi'nde atıl malzemeler ve çöplükte çıkan yangın kontrol a...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor