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Ladik'te gökyüzü çocukların umutlarıyla renklendi

Ladik'te 80. Yıl Ortaokulu'nda yapılan 'Uçurtmalar vurulmasın' etkinliğinde öğrenciler, Gazze ve savaş bölgelerindeki çocuklar için barış çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ladik'te gökyüzü çocukların umutlarıyla renklendi

etkinlik ve organizasyon:

Samsun'un Ladik ilçesinde, Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 80. Yıl Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Etkinlik, Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın temasıyla gerçekleştirildi ve okul bahçesi renkli görüntülere sahne oldu.

mesaj ve farkındalık:

Katılımcılar, özellikle Gazze başta olmak üzere çatışmalardan etkilenen çocukların yaşam, eğitim, oyun ve güvenlik haklarına dikkat çekmeyi amaçlayan görseller ve sloganlar hazırladı. Öğrenciler, uçurtmalar aracılığıyla barış, kardeşlik ve dayanışma mesajları verdi.

Etkinliğin ilhamı, öğrencilerin farklı coğrafyalardaki akranlarının yaşadığı sorunlara karşı duyarlılık geliştirmeleri ve çocuk hakları konusunda bilinçlenmeleriydi. Organizasyon, hem sembolik bir çağrı hem de katılımcı gençlerin empati kurmasına yönelik eğitimsel bir etkinlik olarak planlandı.

SAMSUN’UN LADİK İLÇESİNDE, ÇOCUKLARIN SAVAŞ VE ÇATIŞMALARDAN UZAK, GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA...

SAMSUN’UN LADİK İLÇESİNDE, ÇOCUKLARIN SAVAŞ VE ÇATIŞMALARDAN UZAK, GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA BÜYÜMESİ GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA “UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN” TEMALI ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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