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Liman çamura büründü: dereler taşkınla çamuru denize taşıdı

Zonguldak'ta dün etkili sağanak sonrası Çaydamar ve Üzülmez derelerinin taşıdığı çamur ve atıklar liman bölgesini sarıya çevirdi, su yüzeyinde çöp birikti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Liman çamura büründü: dereler taşkınla çamuru denize taşıdı

Liman bölgesi çamurla kaplandı

Zonguldak'ta dün gün boyu etkili olan sağanak yağış, kent merkezinden geçen Çaydamar ve Üzülmez dereleri'nin debisini artırdı. Şiddetli akıntı, dere yataklarındaki çamur tabakalarını ve çevredeki atıkları kopararak taşıdı.

Taşınan malzemeler derelerin denize açıldığı noktada birikerek liman bölgesinin suyunu sarımtırak bir renge bürüdü. Bölgeye ulaşan yüzey akıntılarıyla birlikte su yüzeyinde yoğun çöp birikintileri oluştu.

taşkının taşıdığı birikintiler:

Çaydan gelen çamur ve organik olmayan atıklar, liman içi ve çevresinde gözle görülür bir tortu ve kirlilik oluşturdu. Suyun rengindeki değişim doğrudan taşkınla ilişkilendirildi; kıyı hattında çamur tabakaları dikkat çekti.

görsel ve çevresel etkiler:

Oluşan kirlilik liman çevresinde görsel kirlilik yaratırken, su yüzeyindeki çöp birikintileri bölgenin görünümünü değiştirdi. Suyun çamur renginde akması liman bölgesinin estetiğini etkiledi ve denizle bağlantılı alanlarda kirliliğin arttığını ortaya koydu.

Zonguldak&#039;ta sağanak yağış sonrası liman çamura bulandı

Zonguldak'ta sağanak yağış sonrası liman çamura bulandı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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