Liman çamura büründü: dereler taşkınla çamuru denize taşıdı

Liman bölgesi çamurla kaplandı

Zonguldak'ta dün gün boyu etkili olan sağanak yağış, kent merkezinden geçen Çaydamar ve Üzülmez dereleri'nin debisini artırdı. Şiddetli akıntı, dere yataklarındaki çamur tabakalarını ve çevredeki atıkları kopararak taşıdı.

Taşınan malzemeler derelerin denize açıldığı noktada birikerek liman bölgesinin suyunu sarımtırak bir renge bürüdü. Bölgeye ulaşan yüzey akıntılarıyla birlikte su yüzeyinde yoğun çöp birikintileri oluştu.

taşkının taşıdığı birikintiler:

Çaydan gelen çamur ve organik olmayan atıklar, liman içi ve çevresinde gözle görülür bir tortu ve kirlilik oluşturdu. Suyun rengindeki değişim doğrudan taşkınla ilişkilendirildi; kıyı hattında çamur tabakaları dikkat çekti.

görsel ve çevresel etkiler:

Oluşan kirlilik liman çevresinde görsel kirlilik yaratırken, su yüzeyindeki çöp birikintileri bölgenin görünümünü değiştirdi. Suyun çamur renginde akması liman bölgesinin estetiğini etkiledi ve denizle bağlantılı alanlarda kirliliğin arttığını ortaya koydu.

Zonguldak'ta sağanak yağış sonrası liman çamura bulandı