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Simav jeotermaliyle tarımsal üretimde yeni döneme geçti

Kütahya'nın Simav ilçesindeki jeotermal ısıtmalı sera organize tarım bölgesi altyapısı tamamlandı; 1.185 dekar, 17 sera ve 8 sanayi tesisi üretime hazır.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Berk Doğan

Simav jeotermaliyle tarımsal üretimde yeni döneme geçti

Simav jeotermalli sera organize tarım bölgesi üretime hazır

Kütahya'nın Simav ilçesinde jeotermal kaynakların tarımsal üretimde değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üretime hazır hale geldi.

tesis ve üretim alanı:

Projede, jeotermalin sağladığı sürekli ısı kaynağı ile modern tarımsal üretim altyapısı bir araya getirildi. Toplam 1.185 dekar üretim alanı üzerinde planlanan organizasyon, yatırımcılara hizmet verecek 17 modern sera ile 8 sanayi tesisi'ni içeriyor. Bu düzenleme, bölgede kontrollü ve verimli üretim koşullarına olanak sağlamak üzere tasarlandı.

istihdam ve ekonomik etkiler:

Projenin tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte doğrudan istihdamın artması öngörülüyor; hedeflenen sayı yaklaşık 1.500 kişi olarak belirtiliyor. Bölgenin üretim hacmindeki artışın, tarımsal yan sanayi ve tedarik zinciri aracılığıyla daha geniş bir ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor. Projenin ülke ekonomisine sağlayacağı yıllık katkı ise 3 milyar lira seviyesinde öngörülüyor.

Simav'ın jeotermal potansiyelinin tarıma kazandırılması, hem ilçe hem de Kütahya genelinde yatırım ve üretim çekiciliğini artırmayı amaçlıyor. Modern üretim altyapısı ve hedeflenen istihdam kapasitesiyle tesisin, bölge ekonomisine önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.

Yetkililer ve proje paydaşları, tesisin Kütahya, bölge ve ülke ekonomisine hayırlı olması temennisinde bulundu.

SİMAV JEOTERMAL ISITMALI SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ, ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASININ...

SİMAV JEOTERMAL ISITMALI SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ, ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN ÜRETİME HAZIR HALE GELDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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