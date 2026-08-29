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Bucak'ta Susuz köyü Kilez mevkiinde anız yangını 7 dönümlük araziyi küle çevirdi

Bucak ilçesi Susuz köyü Kilez mevkiinde çıkan anız yangını ekiplerce söndürüldü; yaklaşık 7 dönümlük tarım arazisindeki anızlar yanarak küle döndü.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bucak'ta Susuz köyü Kilez mevkiinde anız yangını 7 dönümlük araziyi küle çevirdi

yangın olayına genel bakış:

Burdur'un Bucak ilçesinde, Susuz köyü Kilez mevkiinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay sabah saatlerinde meydana geldi ve bölgedeki tarım alanlarında etkili oldu.

yangının gelişimi:

Yangın, saat 10.00 sıralarında başladı. Tarım arazisinde bulunan anızlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve kısa sürede müdahale başlatıldı.

müdahale ve etkileri:

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 7 dönümlük alandaki anızların yanarak küle döndüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme sürüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUCAK İLÇESİNDE YAKLAŞIK 7 DÖNÜMLÜK TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE...

BUCAK İLÇESİNDE YAKLAŞIK 7 DÖNÜMLÜK TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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