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Malatya Yeşilyurt sezonu 6 eylül'de Diyarbekir deplasmanında açıyor

Nesine 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Spor, 2026-2027 sezonuna 6 Eylül Pazar saat 16.00'da Diyarbekir Spor A.Ş. deplasmanında başlayacak ve 3 puan hedefleyecek.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Malatya Yeşilyurt sezonu 6 eylül'de Diyarbekir deplasmanında açıyor

sezonun açılışı:

Nesine 3. Lig'de yer alan Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunun ilk maçına 6 Eylül Pazar günü çıkacak. Malatya temsilcisi sezonun açılış karşılaşmasını deplasmanda oynayacak ve müsabaka 16.00'da başlayacak.

İlk haftada rakip olarak Diyarbekir Spor A.Ş. ile karşılaşacak Malatya Yeşilyurt, sezona galibiyetle başlama ve ilk haftadan üç puan alma iddiasında olacak.

lig takvimi ve önemli tarihler:

Profesyonel liglerde yeni sezon heyecanı devam ediyor. T. Süper Ligte 2. hafta, T. 1. Ligte ise 3. hafta müsabakaları 21, 22, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Öte yandan Nesine 2. Lig yeni sezonuna 6 Eylül'de başlarken, Nesine 3. Lig karşılaşmaları 5 ve 6 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Malatya temsilcisinin ilk maçının deplasmanda olması, takım için sezon başlangıcında ekstra hazırlık ve dikkat gerektiriyor. Malatya Yeşilyurt için açılış haftasındaki performans, ilerleyen haftalar öncesi moral ve sıralama açısından belirleyici olabilecek.

MALATYA YEŞİLYURT SPOR, YENİ SEZONA 6 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

MALATYA YEŞİLYURT SPOR, YENİ SEZONA 6 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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