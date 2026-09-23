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malatya'da enkaz demirleri davasında ilk duruşma yapıldı

Malatya'da 6 Şubat depremleri sonrası enkaz demirlerinin izinsiz çıkarıldığı iddiasıyla yargılanan M.Ö. ve S.D.'nin ilk duruşmasında savunmalar alındı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 23:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

malatya'da enkaz demirleri davasında ilk duruşma yapıldı

davanın ilk duruşması:

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Şubat depremleri sonrası enkaz demirlerinin usulsüz şekilde elden çıkarıldığı iddiasıyla açılan dava, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanıklar arasında dönemin Malatya Vali Yardımcısı M.Ö. ve dönemin Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Müdürü S.D. bulunuyor.

duruşmaya katılım ve mahkeme işlemleri:

Davanın ilk duruşmasına sanık S.D. ve avukatı katılmazken, sanık M.Ö. ile avukatı M.N.U. hazır bulundu. Duruşma öncesinde M.N.U. tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, müvekkilinin savunması sırasında devlet sırlarının ifşa olabileceği ve kamuoyunda infiale yol açılabileceği gerekçesiyle duruşmanın kapalı yapılması talep edildi. Mahkeme heyeti bu talebi oy birliğiyle reddetti.

m.ö.'nün savunması ve mahkeme kararları:

SEGBİS üzerinden ifade veren M.Ö., enkaz bölgesinden demir hurdalarının izinsiz çıkarılmasına ilişkin evraktaki imzasıyla ilgili suçlamaları kabul etmedi. İş yoğunluğunu gerekçe gösteren M.Ö., iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu, bu kumpası kurmakla suçladığı kişinin dönemin YİKOB Müdürü S.D. olduğunu ileri sürdü.

M.Ö., olaydan Malatya Büyükşehir Belediyesi görevlisinin kendisini araması üzerine haberdar olduğunu ve hakkında o dönem savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Ayrıca S.D. ile birlikte hareket ettiğini iddia ettiği dönemin Vali Yardımcısı A.B. hakkında da suçlamalar yöneltti.

Mahkemeye sunduğu savunma kapsamında M.Ö., kumpasa ilişkin olduğunu belirttiği WhatsApp görüşmelerinin fotoğraflarını delil olarak takdim etti. Kamuoyuna yansıyan ve kendisine atfedilen WhatsApp yazışmalarına ilişkin olarak, bahsi geçen yazışmanın Bakırcılar Pazarı'ndaki enkazın kaldırılması, temel kazısının yapılması ve temelin atılması karşılığında firmaya verilen iş karşılığında sağlanan demir hurdalarla ilgili olduğunu belirtti.

Enkaz döküm sahasında güvenlik önlemlerinin alınması ve bölgeye kamera takılması işlemlerinin kendisi tarafından yaptırıldığını söyleyen M.Ö., art niyetli biri olsaydı bu önlemleri aldırmayacağını belirtti ve YİKOB'tan uzaklaştırılmak amacıyla kendisine komplo kurulduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan S.D. ile tanık N.S.'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı ertelerken, dosyanın takip edilmesine ve eksiklerin giderilmesine hükmetti.

MALATYA&#039;DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİ SONRASINDA ENKAZ DEMİRLERİNİN USULSÜZ ŞEKİLDE ELDEN ÇIKARILDIĞI...

MALATYA'DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİ SONRASINDA ENKAZ DEMİRLERİNİN USULSÜZ ŞEKİLDE ELDEN ÇIKARILDIĞI İDDİASIYLA 2 SANIK HAKKINDA AÇILAN DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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