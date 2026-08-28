Mardin ziyaretinde aileye odaklanan destek: 1,3 milyon çocuğa 25 milyar lira doğum yardımı

Göktaş'ın Mardin ziyareti ve genel değerlendirme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin Valiliği ziyareti sırasında kentteki sosyal hizmet ve yatırımlara ilişkin kapsamlı bilgi verdi. Üçüncü gelişinde de şehrin ihtiyaçlarına yeni hizmetler eklemeye çalıştıklarını belirten Göktaş, aileyi güçlendiren ve çocukları koruyan politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bakanlık hizmetlerinin ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaygınlaştırıldığını ifade eden Göktaş, ’Aile ve Nüfus On Yılı’ vizyonu çerçevesinde nesiller arası bağları güçlendirecek çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

doğum yardımı ve aylık ödemeler:

Göktaş, doğum yardımına ilişkin olarak 2025 yılı itibarıyla doğan her çocuğa destek sunulduğunu belirtti. Bakanlığın bildirdiğine göre bugüne kadar toplam 1 milyon 278 bin 581 çocuğa yönelik 25 milyar lira tutarında ödeme gerçekleştirildi.

Ağustos ayı ödemelerinin de annelerin hesaplarına yatırıldığını paylaşan Göktaş, çocukların 5 yaşını tamamlayana kadar destek aldığını ve şu anda 745 bin 150 çocuğa aylık düzenli ödeme yapıldığını kaydetti. Bakan, ’Aile ve Nüfus On Yılı’ kapsamında aile olmayı teşvik eden sürdürülebilir desteklerin sürdürüleceğini dile getirdi.

Mardin'e yapılan yatırımlar ve kapsamlı sosyal destekler:

Göktaş, son 24 yılda Bakanlık olarak Mardin'e yaklaşık 40,1 milyar lira yatırım ve destek sağlandığını açıkladı. Kentte hizmet veren yapılar ve sayılar şöyle sıralandı: 17 Aile Destek Merkezi, 7 kadın kooperatifi, 10 ÇATOM ile kadınlara mesleki beceri kazandırma çalışmaları ve 5 Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla erişilebilir sosyal hizmet sunumu.

2026 yılı içinde sadece Mardin'e aktarılan sosyo-ekonomik destek tutarı 261 milyon lira olarak verildi; bu kapsamda 3 bin 988 çocuğa sosyal ve ekonomik destek sağlanmaya devam edildi. Evde bakım desteği dönemlerinde 11 bin 1 Mardinli vatandaş evde bakım yardımından yararlandırıldı ve sadece 2026 yılında bu amaçla 1,16 milyar lira kaynak aktarıldı.

Ulusal Vefa Programı kapsamında ise 3 bin 80 yaşlı ve engelli vatandaşın evlerinde doğrudan destek aldığı bildirildi. Gençlerin yuva kurmasına yönelik ’Aile ve Gençlik Fonu’na ise Türkiye genelinde 302 bin 972 genç çift başvurdu; bunlardan 7 bin 600 Mardinli çiftin yuva kurmalarına destek sağlandı. Ayrıca Mardin’de desteklerle dünyaya gelen 496 çocukta katkı sağlayan 480 çiftin olduğu aktarıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin genç çiftlere ücretsiz mekan tahsisleri ve 50 bin lira tek seferlik destek gibi uygulamalara da ev sahipliği yaptığı; ayrıca 47 yıllık evli çiftleri umreye gönderme gibi sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği belirtildi.

barış, yatırım ve gelecek vizyonu:

Bakan Göktaş, terörle mücadelede elde edilen kazanımların şehirlerin gelişimine doğrudan katkı sağladığını, ‘‘Terörsüz Türkiye’’ sürecinin kalıcı barış ve yatırımlar için zemin oluşturduğunu ifade etti. Bu çerçevede yeni üretim tesisleri ve istihdam artışıyla Mardin gibi şehirlerin potansiyelinin açığa çıktığına dikkat çekti.

Göktaş, ailelerin güçlenmesinin toplumsal dayanışmayı artıracağını, güçlü ailelerle birlikte toplumun ve ülkenin daha emin adımlarla gelişeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı liderliğinde yatırımların kalkınma, gelişme ve refaha yönlendirilmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ