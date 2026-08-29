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Mardin'de vefa buluşması: şehit aileleri ve gazilerle dayanışma mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de şehit aileleri ve gazilerle buluştu; vefa, destek ve 8 Ağustos düzenlemesi vurgulandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Mardin'de vefa buluşması: şehit aileleri ve gazilerle dayanışma mesajı

Mardin'de vefa buluşması:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması' programına katılarak şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Programda Göktaş, buluşmanın kendileri için bir gönül ve sorumluluk borcu olduğunu vurguladı.

Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz ifadelerini kullanan Göktaş, devletin ve hükümetin bu kesimlere yönelik duruşunun değişmediğini belirtti.

Terörsüz Türkiye süreci ve ailelerin rolü:

Göktaş, geçen yıl eylül ayında düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' programını hatırlatarak, terörle mücadelede sürdürülen süreçlerde şehit aileleri ve gazilerle ilk günden itibaren bir araya geldiklerini söyledi. TBMM'de kurulan komisyon toplantılarında da temsilcilerle görüşüp yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaştıklarını aktardı.

Terörsüz Türkiye sürecini sizlerle beraber inşa ettiğimiz bir süreç olarak görüyoruz. Sizin olmadığınız bir süreç, bizim için bir süreç değildir sözleriyle ailelerin sürece katılımının önemine dikkat çekti. Göktaş, Mardin'in hem geçmişte hem de yakın dönemde terör nedeniyle acılar yaşadığını hatırlattı.

Şehitlerin ve gazilerin fedakarlığı ile devletin kararlılığı:

Konuşmasında şehitlerin kahramanlıkları ve gazilerin fedakâr duruşlarına atıfta bulunan Göktaş, Biz bugün buradaysak şehitlerimizin kahramanlıkları, gazilerimizin vefakar duruşları sayesinde buradayız. Bunu asla unutmadık, unutmayacağız dedi. Terörün aile ve toplum bağlarına verdiği zararın altını çizdi ve birlik mesajı verdi.

Göktaş, terörün aileye zarar verdiğini, toplumun dayanışmasını zayıflattığını belirterek Türkiye'nin aile bağlarından güç aldığını ve bu güçle yoluna devam ettiğini ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir anne gözyaşı bir daha dökmesin. Hiçbir evlat babasız büyümesin istiyoruz vurgusuyla sürecin amacını özetledi.

Hukuki düzenlemeler ve devam eden destekler:

Programda devletin şehit yakınları ve gazilere yönelik desteğinin süreceğini belirten Göktaş, TBMM'den geçen düzenlemelere değindi. Özellikle 8 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen kanun düzenlemesini anımsattı ve söz konusu düzenlemelerin hayata geçirildiğini aktardı.

Göktaş, bu tür düzenlemelerle mevcut eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını, taleplerin titizlikle ele alındığını ve bundan sonra da şehit aileleri ile gazilerin yanında olunmaya devam edileceğini söyledi. Devletin duruşunun her zaman net olduğunu, aziz şehit hatıralarının yaşatılacağını ve gazilerin kahramanlıklarının unutulmayacağını belirtti.

Konuşmasının sonunda Göktaş, şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Program, katılımcılarla karşılıklı görüş alışverişi ve taleplerin dinlenmesiyle devam etti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, MARDİN’DE DÜZENLENEN ‘ŞEHİT AİLELERİMİZ VE...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, MARDİN’DE DÜZENLENEN ‘ŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZLE BİRLİK VE VEFA BULUŞMASI’ PROGRAMINA KATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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