Menemen'de güvercin tartışması silahlı çatışmaya dönüştü

Menemen'de sokak çatışması

İzmir'in Menemen ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde kaybolan güvercinler yüzünden başlayan tartışma, 25 Ağustos saat 18.50 sıralarında silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 3'ü çocuk olmak üzere 13 kişi yaralandı, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Olayın seyri

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Mustafa E. kaybolan güvercinlerinin Nefes K.'de olduğunu iddia etti. Bu iddia üzerine Mustafa E. ile Nefes K.'nin babası Sergen K. (33) arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü; Mustafa E.'nin evinden aldığı tüfekle rastgele ateş açması üzerine Sergen K., eşine ait ruhsatlı av tüfeğiyle havaya ve karşı tarafa doğru ateş etti. Tarafların yakınlarının da sokağa çıkmasıyla olay karşılıklı silahlı çatışmaya dönüştü.

Polisin müdahalesi ve operasyonlar

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne destek amacıyla bölgeye 20 asayiş ekibi, 16 motosikletli Yunus timi ve 2 Çevik Kuvvet timi yönlendirildi. Polis müdahalesiyle çatışma kontrol altına alındı ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından yapılan çalışmada, polis ekipleri Kazımpaşa Mahallesi'ndeki 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda Can E.'nin evinde 31 adet sentetik ecza hap, pala, kılıç, üzerinde kan izleri bulunan bir pompalı tüfek ve 8 adet kartuş ele geçirildi. Ümüt E.'nin ikametinde otomatik av tüfeği ve 9 kartuş, Mert D.'nin evinde 48 adet sentetik ecza hapı ve Metin Ö.'nün evinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Yaralıların durumu ve adli süreç

Çatışmada saçmaların isabet ettiği Işıl E. (37), Aykut E. (12), Asil E. (9), Mihriban E. (33), Can E. (32), Esma E. (43), Kazım B. (9), Deniz S. (53), Mustafa E. (16), Filiz K. (39), Zeynel T. (45), Ufuk K. (40) ve Ferdi K. (47) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Esma E.'nin göz, boyun, baş ve akciğer bölgesine isabet eden saçmalar nedeniyle durumunun ağır olduğu, diğer 12 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can E. (32), Mustafa E. (16), Sergen K. (33) ve Gökhan K. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Ağustos'ta Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

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