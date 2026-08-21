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Mengücek Gazi Hastanesi'nde yeni başhekimle hizmette süreklilik hedefleniyor

Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın rektörlüğe atanmasının ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğine getirildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 08:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mengücek Gazi Hastanesi'nde yeni başhekimle hizmette süreklilik hedefleniyor

Atama ve görev teslimi:

Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’ın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasının ardından boşalan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş getirildi. Taş, daha önce hastanede başhekim yardımcısı olarak yürüttüğü görevinden sonra resmi atama ile başhekimlik görevine başladı.

Yeni başhekimin göreve başlaması nedeniyle hastanede düzenlenen basın açıklamasına İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş katıldı. Törende görev değişiminin sorunsuz ve planlı şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Değerlendirme ve beklentiler:

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Taş’ın kurumsal tecrübesine işaret ederek Taş ve Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’ın yaklaşık üç yıl birlikte çalıştığını hatırlattı. Tekin, atama gerekçesini şu sözlerle özetledi: "Hakan Taş hocamız, kendisi yine Ufuk Hoca ile üç yıl boyunca çalışmış, bu anlamda ciddi tecrübeler edinmiş bir isim. Bu tecrübeleri Erzincan halkına hizmet ettirme anlayışıyla devam ettireceğine herhangi bir şüphemiz olmadığından kendisini başhekim olarak atadık."

Tekin, Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş’ın Erzincan halkına daha başarılı, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağına inandığını belirterek yeni görevinin hayırlı olması dileklerini iletti.

Yeni dönemin öncelikleri:

Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, görevi devralırken Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’ın hastaneye uzun yıllar emek verdiğini vurguladı. Taş, görev teslimine dair yaptığı açıklamada, "Artık kendisini rektör olarak uğurladık. Umarım onun bıraktığı bayrağı daha ileriye taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yeni atama ile birlikte Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekimlikte yeni bir dönem başlamış oldu; yetkililer önümüzdeki süreçte hizmet kalitesinin ve sürdürülebilirliğin artırılmasına odaklanılacağını bildirdi.

AÇIKLAMAYA ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. CİHAN TEKİN İLE BAŞHEKİM DOÇ. DR. HAKAN GÖKALP TAŞ...

AÇIKLAMAYA ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. CİHAN TEKİN İLE BAŞHEKİM DOÇ. DR. HAKAN GÖKALP TAŞ KATILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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