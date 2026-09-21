Dolar 48,7817 -0,06%
Euro 56,0153 +0,11%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.848,59 -0,39%
EUR/USD 1,1474 +0,05%
Brent Petrol 97,54 +1,35%
--°

Menteşe Orhaniye 141. sokakta arkadan çarpma: motosiklet sürücüsü kaldırıma savruldu

Menteşe Orhaniye 141. Sokak'ta U.Ö. idaresindeki motosiklet, sola dönüş yapan otomobile arkadan çarptı; sürücü kaldırıma savrularak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Menteşe Orhaniye 141. sokakta arkadan çarpma: motosiklet sürücüsü kaldırıma savruldu

Menteşe Orhaniye 141. sokakta arkadan çarpma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 141. Sokak'ta meydana gelen kazada, U.Ö. idaresindeki motosiklet, önünde sola dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten savrularak kaldırıma düştü ve yaralandı.

Kaza anı ve yaralanma:

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, çarpışma sırasında motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ve kaldırımlara doğru savrulduğu görüldü. Yaralanan U.Ö., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından U.Ö. ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin olarak bölge trafik ekipleri inceleme başlattı; kazanın oluş nedeninin netleştirilmesi ve sorumluluk tespitine yönelik soruşturma sürüyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE U.Ö. İSİMLİ GENÇ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, ÖNÜNDE SOLA DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE U.Ö. İSİMLİ GENÇ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, ÖNÜNDE SOLA DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vali Aydın Baruş bakanlarla okul güvenliğini ele aldı
images

Antakya'da minibüs motorunda çıkan alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
images

Emirdağ çıkışında kamyon çarpışması: yaralı sürücü vinçle çıkarıldı
images

Turgutlu'da lise önünde silahla ateş açılması: öğrenciler yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vali Aydın Baruş bakanlarla okul güvenliğini ele aldı

Antakya'da minibüs motorunda çıkan alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Güneş adıyla yeni başlangıç: Rus vatandaşı Silifke'de müftülükte ihtida etti

Deniz Yıldızları'nda yeni dönem: çocuklara güven, oyun ve keşif fırsatı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı