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Şuğul kanyonu'nun saklı incisi: İsli mağara ziyaretçilerini bekliyor

Sivas'ın Gürün ilçesindeki Şuğul Kanyonu'nda bulunan İsli Mağara, içinden akan su kaynağı ve kaya oluşumlarıyla turizme kazandırılmayı bekliyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Şuğul kanyonu'nun saklı incisi: İsli mağara ziyaretçilerini bekliyor

İsli mağara ve konumu:

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Şuğul Kanyonu içinde yer alan İsli Mağara bölgeyi gezenlerin dikkatini çekiyor. Kanyon Gürün ilçesine yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunuyor; ilçe merkezine olan uzaklık yerel kaynaklarda 6 buçuk kilometre olarak veriliyor. Mağara, kanyonun saklı bir bölgesinde yer alması nedeniyle doğaseverler için gizli bir cazibe merkezi niteliği taşıyor.

Doğal özellikler ve ziyaretçi deneyimi:

Mağara içinden akan doğal su kaynağı ve etkileyici kaya oluşumları İsli Mağara'yı farklı kılıyor. Yaz aylarında sunduğu serin ortam, yürüyüş rotalarına ek değer sağlarken fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Doğasever Samet Yıldırım tarafından görüntülenen mağara, yöre halkı tarafından yıllardır biliniyor ancak daha geniş kitlelere tanıtılmamış durumda. Yıldırım, mağarayı anlatırken mağaranın görülmesi gerektiğini vurguluyor ve ziyaret çağrısında bulunuyor: Mağara gerçekten doğaseverler ve diğer vatandaşlar tarafından görülmesi gereken bir yer.

Turizm potansiyeli ve yapılması gerekenler:

İsli Mağara'nın bölge turizmine kazandırılabilmesi için çevre düzenlemesi, güvenlik önlemleri, yürüyüş yolları ve bilgilendirme tabelaları gibi temel adımların atılması gerektiği belirtiliyor. Bu düzenlemeler yapıldığında mağaranın ve Şuğul Kanyonu'nun Gürün için önemli bir cazibe merkezi haline gelebileceği ifade ediliyor. Yerel tanıtım ve ulaşım kolaylığı sağlandığında, doğa turizmi potansiyelinin artması beklenebilir.

Ziyaret planlayanların bölge koşullarını göz önünde bulundurarak hareket etmesi, doğal dokunun korunmasına özen göstermesi ve yetkililerin yönlendirmelerine uyması öneriliyor. İsli Mağara, keşfedilmeyi bekleyen doğal bir değer olarak bölge turizmine yeni bir soluk getirme potansiyeli taşımakta.

DOĞASEVER SAMET YILDIRIM

DOĞASEVER SAMET YILDIRIM

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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