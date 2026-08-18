Mezarın açılacağı haberinin ardından Süleymancılar Karacaahmet'te toplandı

Karacaahmet Mezarlığı'nda yoğun ziyaret

İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda, eski Ulaştırma Bakanı, mimar ve eski milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un kabrinin yarın sabah açılacağının duyulmasının ardından çok sayıda cemaat mensubu mezarlıkta toplandı. Gelişme, Denizolgun hakkında yürütülen yeniden soruşturmayla doğrudan ilişkilendiriliyor.

Soruşturmanın yeniden gündeme gelmesi:

2016 yılında hayatını kaybeden Denizolgun'un ölümüyle ilgili dosyanın tekrar soruşturma kapsamına alınması ve mezarının açılmasına karar verilmesi, cemaat içinde geniş yankı buldu. Yeniden soruşturma kararı haberi, mezar çevresine akın eden ziyaretçilerin sayısında artışa yol açtı.

Cemaatin ziyaret ve duaları:

Gün boyunca mezar başında toplanan çok sayıda kişi, kabri ziyaret ederek dua etti ve taziye ifadelerini paylaştı. Kabir çevresinde oluşan yoğunluk, akşam saatlerine kadar devam etti; ziyaretçiler topluca Kur'an okudu ve dualar eşliğinde bekleyişlerini sürdürdü.

Cemaat mensuplarının açıklamalarında, devletin ve yetkili mercilerin sürece dair atacağı adımların takip edileceği, ancak bugünkü ziyaretlerin daha çok anma ve dayanışma amacı taşıdığı vurgulandı. Kabir başındaki atmosfer, ziyaretlerin büyük bölümünde saygı ve sessizlik hâkimiyetiyle şekillendi.

Yetkililer tarafından yapılacak mezar açma işleminin ayrıntıları kamuoyuna resmi kanallardan duyurulacak; şu an için mezar başında bekleyen kalabalık, yarın sabah planlanan işlem öncesi dualarını sürdürüyor.

KABİR ÇEVRESİ