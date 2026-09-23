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Mısır tarlasında dronla yakalanan sahte görevli üç kişi tutuklandı

Akçakale'de kendilerini kamu görevlisi tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapan üç zanlıdan biri suçüstü, diğer ikisi dronla mısır tarlasında yakalandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mısır tarlasında dronla yakalanan sahte görevli üç kişi tutuklandı

Akçakale'de dron destekli operasyon

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen üç şüpheli, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Olay, jandarma istihbaratı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde gerçekleştirildi.

Suçüstü ve kaçış girişimi:

Operasyon sırasında İ.K. isimli şahıs, telefonların imei numaralarının tespit edilmemesi için cihazları kırma girişiminde bulunurken suçüstü yakalandı. Diğer iki zanlı İ.C. ve H.C. ise camdan atlayarak kaçmaya çalıştı; ekiplerin dron ile takibi sonucu şahıslar mısır tarlası içerisinde kıskıvrak ele geçirildi.

Ev ve araçta ele geçirilenler:

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, çok sayıda iletişim ve sahte doküman materyali ile uyuşturucu madde bulundu. Aramalarda 16 adet cep telefonu, 3 simkart, 40 gram kubar esrar, 30 adet uyuşturucu hap, 1 adet polis rozeti, 5 adet sahte adli doküman, 1 adet kelepçe, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve 2 adet kişisel bilgi sorgu uygulaması ele geçirildi.

Mağdurlar ve adli süreci:

Soruşturma kapsamında, Aydın, Sivas ve Elazığ'da ikamet eden üç mağdurun hedef alındığı ve toplamda 5 milyon 500 bin TL tutarında paranın dolandırıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan üç zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mısır tarlasında yakalanan dolandırıcıların ev ve arabasından çıkanlar hayrete düşürdü

Mısır tarlasında yakalanan dolandırıcıların ev ve arabasından çıkanlar hayrete düşürdü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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