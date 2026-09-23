Bursa'da sokak ortasında silah ve sopayla saldırı: eşi gözleri önünde yaralandı

Olayın gelişimi

Olay anı ve yaralanmalar:

Olay, 17 Ağustos günü merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Uluabatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. 46 yaşındaki Erkan E. ile eşi 44 yaşındaki Duygu E., yolda yürürken aralarında daha önce husumet bulunan kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında kısa sürede tartışma çıktı; tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şüpheliler grup halinde çiftin üzerine saldırdı. Olay sırasında kullanılan tabancadan çıkan kurşunlarla Erkan E. elinden, sağ bacağından ve sol kasık bölgesinden vurularak yere yığıldı. Yaralı haldeyken de şüphelilerin tekme ve sopalarla saldırılarına devam ettiği, eşinin de darbedilerek yaralandığı bildirildi.

Görüntüler ve güvenlik kayıtları:

Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayda yansıyan görüntülerde grubun çiftin önünü kestiği, kavgaya dönüştüğü ve Erkan E.'nin vurulduktan sonra yere düştüğü anlar yer alıyor. Polis ekipleri, görüntüleri soruşturma kapsamında incelemeye aldı.

Soruşturma ve adli süreç

İlk müdahale ve hastane:

Şüpheliler olay yerinden uzaklaştıktan sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erkan E. ve Duygu E., ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltılar ve tutuklamalar:

Polis ekipleri, yaralının ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada verdiği ifadeler doğrultusunda şüphelilerin kimliklerini belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda Erkan Y. (52) ve Serkan Y. (48) gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada taraflar arasındaki husumetin ailevi sebeplerden kaynaklandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Y. ve Serkan Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ve elde edilen diğer deliller soruşturma dosyasına dahil edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; dosyaya eklenen kamera kayıtları ve tanık beyanları, saldırının seyri ve sorumluların tespiti açısından belirleyici unsur olarak değerlendiriliyor.

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