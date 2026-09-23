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Fatih’te kayıp kişinin hırsızlık bağlantısı güven timlerinin takibiyle ortaya çıktı

Fatih’te kayıp olarak aranan M.R.B., Laleli’de durdurulup Mesihpaşa’daki açık hırsızlıkla ilişkilendirilerek tutuklandı; olay kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fatih’te kayıp kişinin hırsızlık bağlantısı güven timlerinin takibiyle ortaya çıktı

Fatih’te hırsızlık şüphesiyle yakalanan kişi tutuklandı

İstanbul Fatih’te kayıp olarak aranan ve bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen M.R.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın tespiti:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül tarihinde Fatih Laleli’de durumundan şüphelendikleri M.R.B.’yi durdurdu. Yapılan kimlik ve sorgulama işlemlerinde şüphelinin kayıp kişi olarak arandığı ve aynı gün Fatih Mesihpaşa Mahallesindeki bir iş yerinde meydana gelen açıktan hırsızlık olayıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Gözaltı ve yargılama:

Gözaltına alınan M.R.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak, şüphelinin gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yetkililer, rutin kontrollerin ve kamera kayıtlarının olayın aydınlatılmasında etkili olduğuna dikkat çekiyor; bu tür görüntüler soruşturma ve delil süreçlerinde önemli rol oynuyor.

Fatih’te kayıp olarak aranan kişi hırsızlık şüphesiyle yakalandı

Fatih’te kayıp olarak aranan kişi hırsızlık şüphesiyle yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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