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Karadeniz'de Mavi Hat 2026 ile denizde kurtarma ve yangın müdahalesi sınandı

Trabzon'da yaklaşık 120 kişinin katıldığı Mavi Hat 2026 tatbikatında Karadeniz açıklarında yangın çıkan gemide 8 yaralı ve 2 denize düşen kişi kurtarıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Karadeniz'de Mavi Hat 2026 ile denizde kurtarma ve yangın müdahalesi sınandı

tatbikatın amacı ve senaryo:

Trabzon açıklarında denizde meydana gelebilecek kaza ve yangınlara müdahalede kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen Mavi Hat 2026 tatbikatında, gerçeğe yakın bir çoklu yaralanmalı kaza kırım senaryosu canlandırıldı. Senaryoya göre seyir halindeki ticari bir gemide yangın çıktı; yangın ve kaza sonucu gemiden denize iki kişi düştü ve gemide toplam sekiz yaralı bulundu.

katılımcılar ve görev dağılımı:

Tatbikata Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polisi ve Trabzon Liman işletmesi ekipleri katıldı. Sahada toplam yaklaşık 120 personel görev aldı; operasyonu desteklemek üzere 18 araç, 6 bot ve 1 helikopter kullanıldı.

sahadaki uygulama ve sağlık müdahaleleri:

Tatbikatın ilk bölümünde kaza kırımına uğrayan gemiden denize düşen iki kazazedenin yerleri tespit edilip ekipler tarafından denizden alındı. Kazazedeler önce havaalanına taşındı, buradan da ambulanslarla sahra çadırlarına sevk edilerek sağlık kontrollerine alındı. İkinci bölümde ise yangın çıkan gemiye müdahale edilip yangın söndürüldü; yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler gemiye yaklaşıp içerideki 8 yaralıya müdahale etti.

Sağlık ekipleri yaralılara uygulanan muayene ve işlemlerde triyaj yaparak durumlarına göre sınıflandırma ve önceliklendirme gerçekleştirdi; gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra nakilleri sağlandı. Tatbikat, kurumsal iş birliği ve lojistik akışın sınanması açısından kapsamlı bir uygulama olarak değerlendirildi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal uygulamaya ilişkin, "Denizde karşılaşacağımız herhangi bir kaza kırımında kurumlar arası iş birliğini daha üst düzeye çıkarabilmek için yaptığımız bir tatbikat oldu. Güzel bir tatbikat geçirdik" ifadelerini kullandı.

TRABZON’DA DENİZDE MEYDANA GELEBİLECEK KAZA VE YANGINLARA MÜDAHALEDE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONU...

TRABZON’DA DENİZDE MEYDANA GELEBİLECEK KAZA VE YANGINLARA MÜDAHALEDE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONU GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YAKLAŞIK 120 KİŞİNİN KATILIMIYLA TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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