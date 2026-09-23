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Keşan'da sıklaştırılan kontrollerde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı tarihlerdeki kontrollerde toplam 24,13 gram uyuşturucu, 2 sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Keşan'da sıklaştırılan kontrollerde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

keşan'daki uygulamaların kapsamı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda çok sayıda arama yapıldı. Uygulamalar Yörük Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi, Hasır Sokak ve Kısmet Sokak ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Badem Caddesi'nde yoğunlaştı.

ele geçirilenler

Yapılan üst aramalarında, uyuşturucu olduğu değerlendirilen 24,13 gram çeşitli maddeler, 2 adet sentetik ecza ile birlikte 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile mermi ele geçirildi. Yakalanan materyaller emniyet kayıtlarına alındı.

şüpheliler ve adli süreç

Üzerlerinden uyuşturucu ele geçirilen E.T., B.K., S.E., E.K., H.U., M.E.K. ve S.O. ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen Y.D. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

KEŞAN’DA POLİSİN DENETİMLERİNDE UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

KEŞAN’DA POLİSİN DENETİMLERİNDE UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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