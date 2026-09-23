Dolar 48,8328 +0,06%
Euro 55,6980 -0,32%
Bist 13.252,10 +0,40%
Altın Gram 6.798,77 -1,05%
EUR/USD 1,1403 -0,44%
Brent Petrol 97,02 +1,69%
--°

Samsun'da yol verme tartışması bıçaklı yaralamayla sonuçlandı, şüpheli adliyeye sevk edildi

Kıran Mahallesi'ndeki yol verme tartışmasının ardından U.Ş. sırtı ve elinden bıçaklandı. Polis gözaltına aldığı Ş.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk etti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da yol verme tartışması bıçaklı yaralamayla sonuçlandı, şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre bir gün önce yaşanan tartışmanın devamı niteliğinde fiziksel saldırı yaşandı. Olayda U.Ş. (22), sırtından ve elinden bıçakla yaralandı.

Olayla bağlantılı olduğu belirtilen şüpheliler arasında Ş.K. (20) ve E.A. (16) bulunuyor. Yaralanan U.Ş.'nin ilk müdahalesi olay yerinde veya sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra tedaviye sevk edildi.

Gözaltı ve adliyeye sevk:

Polis ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Ş.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayın diğer şüphelisinin durumu ile ilgili resmi makamların açıklamaları bekleniyor.

Olayın sebebi ve soruşturmanın yönü:

İlk belirlemelere göre olay, Ş.K. ile yaralı U.Ş. arasında bir gün önce yaşandığı öne sürülen yol verme tartışmasından kaynaklandı. Emniyet birimleri, olaya ilişkin görgü tanıklarının ifadelerini ve delil incelemelerini sürdürüyor.

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte adli süreç ve varsa diğer şüphelilerin durumu hakkında resmi açıklamalar yapılacağı bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN Ş.K. SAMSUN ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ.

GÖZALTINA ALINAN Ş.K. SAMSUN ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı
images

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı
images

Odunpazarı'nda jandarmadan kapsamlı uyuşturucu baskını
images

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü