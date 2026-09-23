Samsun'da yol verme tartışması bıçaklı yaralamayla sonuçlandı, şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre bir gün önce yaşanan tartışmanın devamı niteliğinde fiziksel saldırı yaşandı. Olayda U.Ş. (22), sırtından ve elinden bıçakla yaralandı.

Olayla bağlantılı olduğu belirtilen şüpheliler arasında Ş.K. (20) ve E.A. (16) bulunuyor. Yaralanan U.Ş.'nin ilk müdahalesi olay yerinde veya sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra tedaviye sevk edildi.

Gözaltı ve adliyeye sevk:

Polis ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Ş.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayın diğer şüphelisinin durumu ile ilgili resmi makamların açıklamaları bekleniyor.

Olayın sebebi ve soruşturmanın yönü:

İlk belirlemelere göre olay, Ş.K. ile yaralı U.Ş. arasında bir gün önce yaşandığı öne sürülen yol verme tartışmasından kaynaklandı. Emniyet birimleri, olaya ilişkin görgü tanıklarının ifadelerini ve delil incelemelerini sürdürüyor.

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte adli süreç ve varsa diğer şüphelilerin durumu hakkında resmi açıklamalar yapılacağı bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN Ş.K. SAMSUN ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ.