Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Mitanni Kültür Merkezi önünde çarpışma: yaralanma yok, maddi hasar oluştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Mitanni Kültür Merkezi önünde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; yaralanma yok, araçlarda maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 19:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Mitanni Kültür Merkezi önünde çarpışma: yaralanma yok, maddi hasar oluştu

Mitanni Kültür Merkezi önünde çarpışma: yaralanma yok, maddi hasar oluştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kaza, Mitanni Kültür Merkezi önünde gerçekleşti.

Kaza anı ve araç hasarı:

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı; ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

İlkyardım ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olayın detayları hakkında çalışma sürüyor.

NUSAYBİN İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA MADDİ HASARLA...

NUSAYBİN İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA MADDİ HASARLA ATLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi