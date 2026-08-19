Mitanni Kültür Merkezi önünde çarpışma: yaralanma yok, maddi hasar oluştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kaza, Mitanni Kültür Merkezi önünde gerçekleşti.

Kaza anı ve araç hasarı:

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı; ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

İlkyardım ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olayın detayları hakkında çalışma sürüyor.

NUSAYBİN İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA MADDİ HASARLA ATLATILDI.