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metrobüs ile motosikletin çarpıştığı köprü kazasında 1 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası istikameti Ortaköy Viyadüğü yakınında metrobüs ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

metrobüs ile motosikletin çarpıştığı köprü kazasında 1 yaralı

Köprüde metrobüs ve motosikletin karıştığı kaza

Kaza anı ve yaralanma:

Kaza, saat 13.50 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Anadolu Yakası istikameti, Beşiktaş Ortaköy Viyadüğü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki metrobüs ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müdahale, trafik ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Avrupa’dan Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu; araçların kaldırılmasıyla trafik kısa sürede normale döndü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, kazanın nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve görgü tanıklarının ifadeleri ile olay yeri incelemesinin kazanın nedeninin belirlenmesinde belirleyici olacağını bildirdi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ANADOLU YAKASI İSTİKAMETİ ORTAKÖY VİYADÜĞÜ YAKINLARINDA METROBÜS İLE...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ANADOLU YAKASI İSTİKAMETİ ORTAKÖY VİYADÜĞÜ YAKINLARINDA METROBÜS İLE MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. KAZA NEDENİYLE BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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