Başiskele gönül bağı'ndan gazilere vefa ziyareti

Başiskele gönül bağı ekipleri evlerinde ziyaret ettiği gazilere minnet sundu

Başiskele Belediyesi çatısı altındaki Gönül Bağı ekipleri, ilçede yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretler, gazilerin fedakârlığını anma ve toplumla bağlarını güçlendirme amacı taşıdı.

Ziyaretlerde duygusal anlar:

Gönül Bağı ekipleri, ziyaretlerde gazilerin hal ve hatırını sorup gündelik yaşam koşullarını dinledi. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği buluşmalarda, ekipler gazilere moral verdi ve onların deneyimlerine saygı gösterdi. Ev ziyaretleri sırasında ilçedeki dayanışma ruhu öne çıktı.

Gazilere iletilen mesajlar:

Ziyaretlerde Başkan Yasin Özlü'nün selamları iletildi; gazilere duyulan minnet açıkça ifade edildi. Toplantılarda, Kıbrıs gazilerinden Muammer Gümüş, Şaban Kavallıoğlu ve Mehmet Küçükkeskin ile bir araya gelinerek onların hatıraları ve vatan sevgisi üzerine konuşuldu.

Belediye yetkilileri, bu tür ziyaretlerin hem gazilerin yalnızlık duygusunu azaltmayı hem de genç kuşaklara tarih bilinci aşılamayı hedeflediğini belirtti. Ziyaretler, aynı zamanda Gaziler Günü vesilesiyle yapılan takdir açıklamalarını da içerdi.

Başiskele'deki Gönül Bağı çalışmaları, ilçenin dört bir yanındaki vatandaşlarla kurulan temasları genişletmeyi sürdürecek. Belediyenin saha programları çerçevesinde gerçekleştirilen bu tür buluşmalar, yerel yönetimin toplumla kurduğu doğrudan iletişimin somut örnekleri arasında yer alıyor.

BAŞİSKELE’DE GÖNÜL BAĞI EKİPLERİ, KIBRIS GAZİLERİNİ EVLERİNDE ZİYARET EDEREK MİNNET VE VEFA DUYGULARINI İLETTİ.